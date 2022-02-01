منى الكرد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الناشطة والصحفية الفلسطينية منى الكرد ، التي عُرفت بـ"أيقونة الشيخ جراح"، إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد.

ونشرت منى الكرد عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" مقاطع فيديو عبر خاصية "القصص" بررت فيها سبب غيابها عن حي الشيخ جراح وعدم تواجدها أمام منزلها منذ أيام بسبب إصابتها بالفيروس.

وطمأنت الكرد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عن صحتها وبأنها في حالة عزل صحي في منزل صديقتها.

وذكرت الكرد بأنها ستعود لتغطية أخبار حي الشيخ جراح، حيث يتربص المستوطنين بأخذ منزلها والمنازل المجاورة، فور تعافيها من الفيروس.

منى الكرد

منى نبيل الكرد من مواليد عام 1998 وهي ناشطة و صحفية درست الإعلام في جامعة بيرزيت في القدس وبرزت خلال تغطيتها لأحداث الشيخ جراح في مدينة القدس المُحتلّة.

تتقن منى الكرد اللغة الإنجليزية وهو ما جعلها مؤهلة لتغطية معاناة أهالي حي الشيخ جراح المهددة بالمصادرة لوسائل الإعلام العالمية.

حياة منى الكرد

ولدت منى عام 1998 في حي الشيخ جراح. ومنذ صغرها، تعرضت هي وعائلتها للمضايقات والتهديدات بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية.

وفي عام 2009، استولى المستوطنون الإسرائيليون على نصف منزلها بحجة البناء دون تصريح.

تواجه عائلتها اليوم قرار المحكمة الإسرائيلية الذي سيطردهم من النصف الثاني من منزلها مع 11 عائلة أخرى.

في عام 2021 تم تسمية منى الكرد وأخيها، محمد الكرد، ضمن القائمة السنوية "أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم" التابعة لمجلة تايم الأمريكية.

حي الشيخ جراح

اكتسبت منى شهرتها بعد نشرها مقطع فيديو تخاطب فيه "يعقوب"، وهو رجل أمريكي يهودي استوطن في منزلها، وهي تخاطبه "يعقوب أنت تسرق منزلي". ليرد عليها بوقاحة السارق: "إذا لم أسرقه سيسرقه غيري"، وكأنه يعلم أن شعبه في سباق مع السرقة منذ سبعين عام، وعلى كل منه أن يأكل نصيبه من الكعكة المسروقة.

وبعدها أصرت منى على تحويل قضية الشيخ جراح إلى قضية عالمية، ونجحت فيما فعلته، كما عرّفت العالم كله عن القضية التي كانت تشتعل منذ سنوات دون أن يدري عنها أحد.

تقول: "تقف قوات كبيرة لحماية المستوطنين الذين احتلوا منزلي، منذ عام 2008 نعيش في هذا الجحيم وسط كل هذه المدرعات والأسلحة التي تقمعنا منذ ذلك اليوم، وكان هذا سببًا لانفجار شباب الشيخ جراح، نحن نعيش في حرب حقيقة ولا يدري بنا أحد".

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