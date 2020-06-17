من شاب على شيء شاب عليه.. شيخ مصري يتلو القرآن الكريم قبل لحظات من وفاته بـ"كورونا"

لقي أشهر وأقدم محفظ للقرآن الكريم بمدينة إسنا في صعيد مصر الشيخ عبد العاطي علي عبد الجليل حتفه متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا" المُستجد في السادسة صباح الإثنين عن عمر يناهز الـ86 عامًا.

ورصد نجل الشيخ عبد العاطي وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم في لحظاته الأخيرة قبل وفاته بلحظات.

وصرح محمد عبد العاطي أن والده شعر بتدهور في حالته الصحية وظهرت عليه بعض الأعراض خلال الأيام الماضية، وتم التواصل مع أهل الخير وقيادات الصحة بإسنا من محبي وتلاميذ الشيخ، والذين قاموا بتوفير اللازم وتم عمل مسحة له مؤخرًا وظهرت نتيجتها فجر الإثنين، بالنتيجة الإيجابية وتقرر نقله لمستشفى إسنا للعزل الصحي في تمام الثامنة صباحًا، وكانت الأسرة تنتظر وصول سيارة الإسعاف صباحًا لنقله لمستشفى العزل، ولكنه توفي والده في السادسة صباحًا.

​

وأضاف نجل الشيخ في تصريحات صحفية أن والده شهيد كورونا من مواليد عام 1934 من منطقة الحجز بحري بمدينة إدفو، وحصل على الثانوية الأزهرية من محافظة قنا، حيث حفظ القرآن في طفولته قبل أن يبلغ من العمر 10 سنوات، وتم تعيينه مقيمًا للشعائر الدينية بمدينة إسنا، وظل يحفظ أهالي المدينة القرآن الكريم منذ أكثر من 60 سنة.

وتفاعل الآلاف مع الفيديو الذي نشره محمد عبد العاطي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمزيد من اختيار المحرر:

السعودية تعلن وفاة أول مؤذن بفيروس "كورونا" المُستجد