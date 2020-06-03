"من فضلك لا تصرخ".. تحذير جديد في ملاهي اليابان بسبب "كورونا"

سوف يستمتع الباحثون عن الإثارة في اليابان قريبًا بألعابهم الترفيهية المفضلة مرة أخرى بعد إعادة افتتاح المتنزهات في جميع أنحاء البلاد، ولكن هناك طلب واحد قد يواجهونه وهو: "أرجوك لا صراخ".

ومع رفع اليابان حالة الطوارئ هذا الأسبوع، قدمت مجموعة من مشغلي المتنزهات الرئيسية مجموعة من الإرشادات حول كيفية ضمان سلامة الضيوف والموظفين في مواجهة "كورونا" المُستجد Covid-19.

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ومن هذه الإرشادات تجنب الصراخ بالألعاب المشوقة كالأفعوانيات، وهو أمر من الطبيعي أن يجده البعض صعبًا.

كما أشارت الإرشادات أيضًا إلى أنه في حال كان من الصعب على بعض الموظفين ارتداء الأقنعة بسبب طبيعة عملهم كالأشخاص الذين يقدمون العروض، فيجب عليهم إبقاء مسافة متر واحد على الأقل بينهم وبين الزوار.

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ومن المتوقع صدور المزيد من الإرشادات والتوصيات مثل متابعة تعقيم الألعاب باستمرار وإجراء فحوصات منتظمة لدرجات حرارة الجسم واستخدام قناع الوجه مع التأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي.

كما تشير إحدى هذه الاقتراحات: "كنمط جديد لخدمة العملاء، حتى عندما ترتدي قناعًا، يمكنك التركيز على إيماءات العيون المبتسمة وإيماءات اليد وما إلى ذلك، للتواصل مع الزوار".