من لوس أنجلوس إلى سيول.. سيدة تقطع مسافة 6000 ميل لإزالة قفل حبها القديم

سافرت فتاة أمريكية من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الى سيول في كوريا الجنوبية لإزالة قفل الحب القديم الذي علقته هي وزوجها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة هناك.

نشرت "كاسي يونغ" مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك - Tiktok" حول رحلتها الملحمية، والتي جذبت 4.8 مليون مشاهدة حتى الآن.

وأشارت الفتاة في الفيديو الى أنها قطعت نحو 5،953 ميلًا من لوس أنجلوس الى سيول.

وتظهر الفتاة (23 عامًا) في الفيديوعلى متن طائرة، قبل الذهاب لشراء زوج من قواطع الأسلاك ثم ركوبت التلفريك إلى أعلى برج شمال سيول في عاصمة كوريا الجنوبية قبل أن تمسك القطاعة لكسر "قفل الحب".

وقالت "يونغ" لموقع Insider بأن الأمر استغرق حوالي 30 دقيقة لتفحص مئات الأقفال للعثور على تلك التي تركتها هناك منذ ما يقرب من عامين.

وأشارت "يونغ" الى أنها لم تسافر طوال الطريق إلى كوريا الجنوبية فقط لإزالة قفل الحب القديم من البرج، بل أنها كانت هناك لمتابعة مهنة الرقص الاحتياطية وتذكرت القفل الذي تركته هي وزوجها السابق على البرج أثناء التخطيط للرحلة، لذلك قررت اتخاذ منعطف والعمل على كسر هذه الذكرى.

وأشاد متابعي "يونغ" بالتزامها بالمهمة حيث كتب أحد الأشخاص أنهم يرغبون في فعل الشيء نفسه مع قفل الحب الذي تركوه في باريس سابقًا.