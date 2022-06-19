من هو الأمير سعود بن محمد بن تركي وكم كان عمره عن وفاته ؟

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي آل سعود يوم أمس السبت 18 يونيو/حزيران.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي ما يلي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود ، وسيصلى عليه اليوم (السبت) بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي

وفي الوقت الذي يذكر البيان سبب وفاة الأمير سعود، إلا أن مواقع إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمير الراحل كان قد أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته.

ونعى عدد من الأمراء من آل سعود عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوين "تويتر" الأمير الراحل، كما نعاه آلاف المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من هو الأمير سعود بن محمد بن تركي

الأمير سعود هو نجل الأمير محمد بن تركي ووالدته هي الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل بنت عبد العزيز آل سعود التي توفيت في الأول من أكتوبر عام 2011.

ويُعد الأمير سعود هو الابن الوحيد للأمير محمد بن تركي وزوجته الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل التي توفت عن عمر يناهز 72 عامًا.

ولد الأمير سعود في العاصمة السعودية الرياض، ودرس في مدرسة الثغر النموذجية بطريق مكة.

حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتقلد العديد من المناصب الإدارية.

كان الأمير سعود عضو شرف في النادي الأهلي لكرة القدم في التسعينيات من القرن الماضي إلى أوائل العام 2000، ثم أصبح مشرفًا في ألعاب الأهلي في عهد جده أبو تركي، كما عمل في إدارة الأعمال.

كان للأمير سعودي العديد من الأشعار والتي كان يشارك بعضها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

زوجة الأمير سعود بن محمد بن تركي

لم يتم التعرف على زوجة الأمير سعود حيث عرفت العادات والتقاليد لآل السعود عدم الكشف عن أي معلومات عن زوجات الأمراء.

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