من هو خضر عدنان وماذا كتب في وصيته؟

البوابة - تلقى الشعب الفلسطيني فجر الثلاثاء بحزنٍ شديد نبأ وفاة الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الذي وافته المنية عن عمر يناهز 44 عامًا بعدما أضرب عن الطعام لمدة 86 يومًا رفضاً لاعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد 2000 ساعة أمضاها خاوي الأمعاء في ظروف إعتقال مأساوية، أسلم الأسير الشهيد خضر عدنان روحه داخل زنزانة ضيقة في عيادة سجن الرملة طاويًا صفحته الأخيرة في كتاب نضاله الفلسطيني في وجه الاحتلال.

ورغم مصابهم الجلل، رأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشهيد خضر عدنان لم يخسر معركته في وجه الاحتلال الإسرائلي، بل نجح في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني ونقلها إلى الرعم العام الدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت منزل عدنان في 55 فبراير الماضي في مخيم جنين وأبعدته بشكلٍ قسري عن زوجته وعائلته المكونة من تسعة أطفال (5 ذكور و4 إناث، أكبرهم 14 عاماً، وأصغرهم أقل من عامين).

وبمجموع سنوات يقترب من 9 سنوات، خاض خضر عدنان عدة اضرابات عن الطعام قبل الاضراب الأخير الذي انتهى باستشهاده فجر اليوم الثلاثاء، الأول كان في عام 2004 حين أضرب عن الطعام لمدة 25 يومًا.

وفي عام 2014، خاض عدنان معركة الأمعاء الخاوية لمدة 67 يومًا، ثم لمدة 25 في عام 2021 بعدما اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بأمر إداري.

وكان خضر عدنان يهدف من إضراباته المتتالية انتزاع حريته ويوصل رسالة مفادها: "لا تقبل الجدل للمحتل، لن نسلم بقراراتك الفاشية، وسننتزع حريتنا مهما كانت التضحيات".

وصية الشهيد الشيخ خضر عدنان:

بعد تأكيد نبأ وفاة الشيخ خضر عدنان، نشر مكتب إعلام الأسرى، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر"، وصية القائد الشهيد لأسير خضر عدنان كتبها قبل شهر حين استشعر قرب وفاته بسبب الإضراب.

وصية الشيخ الشهيد #خضر_عدنان:



بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين أن وفقني للإضراب عن الطعام للحرية، الحمد لله على نعمائه التي لا تعد، ولا تحصى، والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.



أبعث لكم بكلماتي هذه وقد ذاب شحمي ولحمي ونخر… pic.twitter.com/rxM3jCpzwp — رضوان الأخرس (@rdooan) May 2, 2023

من هو خضر عدنان

اسمه الكامل: خضر عدنان محمد موسى

تاريخ الولادة: 24 مارس 1978

مكان الولادة: بلدة عرابة جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية

تاريخ الوفاة: 2 مايو 2023

دراسة خضر عدنان

الدراسة الأساسية والثانوية العامة: في إحدى مدارس رأسه عرابة

درجة البكالوريوس: نال درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية من جامعة بيرزيت في مدينة رام الله

درجة الماجستير: نال الماجستير في تخصص الاقتصاد من جامعة بيرزيت

حركة الجهاد الإسلامي

بدأ عدنان حياته السياسية كعضو في "حركة الجهاد الإسلامي" خلال دراسته الجامعية في جامعة بيرزيت حين تعرض للاعتقال لأول مرة أثناء وجوده في الجامعة، وقضى أربعة أشهر رهن الاعتقال الإداري (وهو إجراء يسمح للسلطات الإسرائيلية باحتجاز الأشخاص لفترات قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر دون توجيه اتهامات أو محاكمة)، ثم اعتقل مرة أخرى لمدة عام.

اعتقل عدنان ما يقارب 13 مرة وقضى ما مجموعه 9 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ونفذ عدة إضرابات عن الطعام.

في 17 ديسمبر 2011، دخل في أطول إضراب فردي عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجًا على اعتقاله الإداري الذي استمر 65 يومًا وانتهى بعد ذلك بتنفيذ مطلب الإفراج عنه في 17 أبريل 2012.