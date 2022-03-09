من هو رجل الأعمال السعودي سلطان المحيسن ؟

تصدر اسم رجل الأعمال السعودي سلطان المحيسن أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ودول الخليج العربي منذ أيام بعد تناقل إشاعات مفادها عقد قرانه على الفاشنيستا السعودية فاطمة الأنصاري.

وبدأ الأمر، حين نشرت صاحبة حساب "شنينة كوين" على تطبيق "إنستغرام" منشور زعمت فيه بأن الفاشنيستا السعودية عقدت قرانها على نجل مستشار في الديوان الملكي السعودي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ودفع منشور "شنينة" النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن هوية زوج فاطمة الأنصاري الجديد ووظيفته أو المنصب الذي يشغله حيث زعم البعض بأنه يدعى سلطان المحيسن ويعمل في مجال الأعمال.

وتناقل بعض النشطاء معلومات عن سلطان المحسين والتي لم يتسنّ لموقع البوابة التحقق من صحتها.

من هو سلطان المحيسن

برز اسم سلطان المحسين في مجال إدارة الأعمال والرياضة والإعلام في المملكة العربية السعودية

ولد في العاصمة السعودية الرياض

بلغ من العمر 37 عامًا

حاز على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

مناصب سلطان المحسين

شغل المحسين عدة مناصب بارزة في كبرى الشركات السعودية ومنها رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية سلطان المحيسن للإعلان.

تم تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه mbc1 في حفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعدد من مشاهير السينما بحضور الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ،

أما على الصعيد الرياضي، فقد أنشأ من خلال شركة جلوبال للدعاية والإعلان العديد من المسابقات المختلفة مثل مسابقة جوهرة التضامن الإسلامي.

زوجة سلطان المحيسن

لم يصرح سلطان المحيسن باسم زوجته من قبل، حيث أنه لا يرغب بوضع تفاصل الحياة الشخصية الخاصة به على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

سلطان المحيسن على تويتر

الحساب الرسمي لـ سلطان على موقع التدوين "تويتر" salmuheisen@

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