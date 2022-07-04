الشيهانة العزاز : نائب الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي

نجحت الشيهانة العزاز في تسجيل نجاح جديد للمرأة السعودية في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد صدور الأوامر الملكية بتعيينها نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وفور وورد اسم الشيهانة العزاز ضمن مجموعة من الأوامر الملكية التي صدرت أمس الأحد، 3 يوليو 2022، حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وبدأ مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي البحث عن تفاصيل ومعلومات تتعلق بالسيدة الشيهانة العزاز والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير:

من هي الشيهانة العزاز

اسمها الكامل الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

وولدت الشيهانة العزاز في العاصمة السعودية الرياض.

البنت الكبرى للمصور الفوتوغرافي السعودي صالح العزاز.

لها 4 شقيقات هن: الشيهانة، وشهد وشهلاء، وليانا، وأخ واحد، عبد الله.

درست القانون في جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الحقوق بمرتبة الشرف عام 2008.

تلقت الشيهانة التدريب العملي على المحاماة في كل من: دبي والكويت، جامعة نوتردام، جامعة بوكوني في إيطاليا، المعهد الدولي للتطوير الإداري التابع لكلية الأعمال في لوزان بسويسرا، معهد إنسياد للدراسات العليا.

الحياة العملية لـ الشيهانة العزاز

عملت الشيهانة العزاز في إدارة الأعمال في مدينة فونتينبلو بفرنسا.

ثم عملت في مكتب محاماة بمدينة نيويورك الأمريكية وحصلت منه على خبرة عالية جدًا في الاستشارات قانونية في مجالات مختلفة منها: الرعاية الصحية، والطيران، والدفاع، والأوراق المالية، والاتصالات.

عملت الشيهانة العزاز محاضرة في جامعة هارفرد في بوسطن، بالإضافة إلى تقديم محاضرات في مجلس الشؤون العالمية في كلية القانون في جامعة ويسترن نيو إنغلاند الأمريكية.

الشيهانة العزاز في السعودية

عملت العزاز في شركة معروفة بالمحاماة في العاصمة الرياض.

شغلت منصب مديرة العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

بين العامين 2008 إلى 2012: شغلت منصب مساعدة بشركة بيكر آند ميكنزي، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بين العامين 2012 إلى 2016: شغلت منصب مساعدة أولى في شركة فينسون آند ال كينز.

في العام 2017: شغلت منصب مستشارة قانونية في شركة فينسون آند ال كينز، والواقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية

في العام 2018: شغلت منصب المستشارة القانونية والأمينة العامة لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ثم شغلت منصب عضو اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق نفسه.

لقب صانعة الصفقات

حصلت الشيهانة العزازعلى لقب "صانعة الصفقات"، وذلك من قبل مجلة فاينانس موينثلي في المملكة المتحدة، وذلك في العام 2016.

في عام 2019، حصلت العزاز على جائزة القانونية من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو، وجائزة الشخصية النسائية.

في العام 2020، تم اختيار الشيهانة ضمن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط.

حصلت على جائزة نساء في القانون التجاري.

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