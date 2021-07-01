من هي زوجة عمر بركان المطرود من دبي.. أردنية نشأت وترعرعت في الإمارات

قبل يومين، انتشرت قصة طرد مشهور عراقي يعمل في مجال التمثيل وعرض الأزياء طُرد من دبي لتفاخره بتدخين سيجارة الحشيش في إحدى الحفلات وما أحدثه من ضجة في أروقة الحفل.

ولم تعلن شرطة دبي عن اسم الشخص الذي تم إبعاده، واكتفت بالاشارة إليه بعبارة "مشهور" لكن المحامي الكويتي أبو طلال الحمراني قال إنه نجم تطبيق "إنستغرام" العراقي عمر بركان.

ومنذ تداول أنباء طرد عمر بركان من إمارة دبي، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي البحث عن تفاصيل تتعلق بالمشهور العراقي المطرود من دبي وتفاصيل حياته الشخصية حتى تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" خلال الساعات الماضية.

من هي زوجة عمر بركان؟

كما تسائل النشطاء عن هوية زوجة عمر بركان والذي تبين بالبحث بأنها أردنية تدعى ياسمين عويضة نشأت ودرست في دولة الإمارات وبأنهما تعارفا في 2015 حين كانت هي بإجازة في كندا حيث التقيا عن طريق صديق مشترك.

وفي حديث سابق لعمر بركان لإحدى الصحف قال: "تعرفنا في كندا ثم عادت هي إلى دبي فلحقتها بعد 10 أيام، لأتعرف إليها أكثر وأتعرف إلى أهلها، وبقيت ثلاثة أشهر في دبي، وكانت أمي في زيارة إلى الأردن فطلبت منها الحضور إلى دبي لتتعرف إلى ياسمين وأهلها، وتحولت أول زيارة التي كان مفترضًا أن تكون زيارة إلى خطوبة وقرأنا الفاتحة، وبعدها بوقت قصير تزوجنا، أي أن كل حكايتنا لم تأخذ سوى أشهر قليلة".

وفي الوقت الذي لم يتسنَ لموقع البوابة التأكد فيما إذا كان عمر بركان لا يزال مرتبطًا بياسمين عويضة، إلا أن مغردين تداولوا حديث عمر حول علاقته بياسمين بعد الزواج قال فيه بأنه يحب جمالها وخاصة عيونها، ووصفها بأنها طيبة القلب كما أن لديها عناد وإحساس بالأمومة.

وفي ذات الحديث قالت ياسمين عويضة بأنها اصطدت عمر عن "سابق إصرار"، قائلة: "فعلًا أنا اصطدته عن سابق تصميم وإصرار، بعد أن عرفته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنني لم أقع في الحب إلا عندما تعرفت إليه، أحببته لشخصه".

وحول تأثير المعجبات على علاقتها بعمر، قالت ياسمين: "فكرت بذلك ولكنني لم أصل لمرحلة الخوف، كنت واثقة به من دون أن أعرف السبب، فضلًا عن أن اختياره لي دون غيري، كان يعطيني الثقة به والأمان، لأن شابًا بوضعه ولديه كل هذا العدد من المعجبات كان يمكنه ألا يتزوج أصلًا، فتخيل أنه عندما يختار فتاة دون غيرها ليتزوجها فهذا وحده يكفي".

طرد عمر بركان من السعودية

وكان عمر بركان قد طرد من مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية في 2008 بسبب وسامته وما أحدثه من ضجة في أروقة المهرجان، وقال حينها: "كنت في زيارة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، برفقة شقيقي وابن خالي، وفي اليوم الأخير لزيارتنا سمعنا عن "مهرجان الجنادرية"، فقررنا زيارته من باب الاستكشاف".

وأردف يقول: "كانت صوري الاحترافية منتشرة في المنتديات وعلى صفحات فيسبوك، بحكم عملي كعارض أزياء، وأثناء وجودي في المهرجان عرفتني إحدى الفتيات، فتقدمت مني لتلتقط صورة معي، وبعدها سألوها عني وعندما عرفوني، بدأت الفتيات يطلبن مني أن يتصورن معي، وعندما تجمّع حولي الكثير من الناس، فوجئت برجال يطلبون مني مغادرة المهرجان، وأوضحوا لي أنهم يخشون من زيادة تجمهر الفتيات حولي وهذا مخالف للقوانين، وبالفعل غادرت المهرجان، متوجها إلى المطار عائدًا إلى كندا حيث كنت أقيم".

وتابع: "وبعدها أخبرني أصدقائي في العمل، أن وسائل الإعلام تتكلم عن هذه الحكاية، وخلال يومين انتشر الموضوع في كبرى وسائل الإعلام في العالم، وبعد أيام تلقيت عروض عمل في 13 دولة حول العالم وبأكثر من 30 مدينة، لأنطلق حينها في رحلة الشهرة التي استمرت نحو 8 أشهر من السفر المتواصل دون توقف".

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