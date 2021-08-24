من وزير في الحكومة الأفغانية الى عامل توصيل طلبات في ألمانيا.. تعرف على قصة سيد سعدات

نال وزير سابق في الحكومة الأفغانية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشرت قصته وبأنه بات يعمل في مجال توصيل الطلبات في مدينة ألمانية.

وحصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في الحكومة الأفغانية سيد أحمد سعدات، على وظيفة في خدمة توصيل الطعام في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وجاء في بيان صحفي نشرته صحيفة "فولكس فاجن دي لايبزيغ" الألمانية، فقد كان سيد أحمد سعدات عضوًا في الحكومة الأفغانية منذ عام 2018، ثم تقاعد العام الماضي وانتقل إلى ألمانيا.

وبحسب التقرير، فإن المسؤول السابق يكسب رزقه من خلال التعاون مع خدمة توصيل Lieferando وتقديم الأطعمة والمشروبات لعملائها مستخدمًا دراجة هوائية والتجول في أرجاء المدينة.

ونقلت الصحيفة عن السادات قوله: "في الوقت الحالي أعيش حياة بسيطة، أشعر بالأمان في ألمانيا، وأنا سعيد في لايبزيغ، وأريد توفير المال للذهاب إلى دورة اللغة الألمانية والدراسة أكثر".

وأعرب سعادات عن أمله في الحصول على وظيفة في المستقبل في أكبر شركة اتصالات ألمانية في أوروبا "تليكوم".

وكان البنتاغون قد أعلن أنه تم إجلاء نحو 16 ألف شخص من أفغانستان عبر مطار كابول خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في وقت تتسارع وتيرة عمليات الإجلاء دوليًا قبل مهلة 31 أغسطس النهائية.

وقال الجنرال هانك تايلور من هيئة أركان الجيوش الأميركية أن 61 رحلة عسكرية وتجارية وتشارتر تشمل عددًا من الدول غادرت من مطار حامد كرزاي الدولي في الساعات الـ24 الماضية حتى الساعة 3,00 فجر الاثنين (7,00 ت غ) تنقل أشخاصا فارين من البلاد بعدما تولت طالبان السلطة.