موسكو غارقة في الثلوج.. ودائرة الأرصاد تعتبرها "هرمجدون ثلجي"!

تسبب تساقط الثلوج في موسكو لعدة أيام متتالية في دفن السيارات والشوارع في أكوام الثلج الكثيفة، كما تعطلت حركة المرور حيث وصل ارتفاع الغطاء الثلجي بين 40 و50 سم.

كما تسببت العاصفة الثلجية التي لم تشهدها موسكو منذ عام 1973 بتأخير الرحلات الجوية وجعلت من الصعب التنقل على المشاة الذين يواجهون رياحًا قوية ودرجات حرارة تقل عن 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وبدأ تساقط الثلوج في وقت متأخر يوم الخميس وكان من المتوقع أن ينتهي يوم الأحد، لكنه مستمر حتى هذه اللحظة، كما نصحت خدمة الطوارئ في روسيا الناس بالابتعاد عن الأشجار، محذرة من هبوب رياح تصل سرعتها إلى 18 مترًا في الثانية (40 ميلاً في الساعة).

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن "يفجيني تيشكوفيتس" من خدمة الأرصاد الجوية فوبوس قوله قبل بدء تساقط الثلوج: "إنها عاصفة ثلجية حقيقية، هرمجدون ثلجي، نهاية العالم للثلج".

ذكرت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن موسكو شهدت يوم الجمعة تساقطًا قياسيًا للثلوج في 12 فبراير، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1973.

وكانت هناك عدة تأخيرات في الرحلات الجوية في مطارات موسكو، المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 12 مليون نسمة، وعلى غير العادة في عطلة نهاية الأسبوع، كانت حركة المرور مكتظة في العديد من الأماكن.

وقال مكتب عمدة موسكو إن حوالي 60 ألف شخص يعملون على إخلاء الشوارع.

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