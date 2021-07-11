ميا خليفة تنهار بعد تعرضها للتنمر.. ما زال ماضي الإباحية يلاحقها‎

انهارت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة باكيةً بعد تعرضها للتنمر بطريقة غير مباشرة رغم اعتزالها عالم الأفلام الإباحية منذ سنوات.

ونشرت ميا خليفة عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو وهي تبكي بعدما شاهدت فتاة تعرضت للتنمر بسبب شبهها بنجمة الأفلام الإباحية وبأن هذا التشابه تسبب في تدمير حياتها وعلاقتها مع أصدقائها.

وروت الفتاة تجربتها الأليمة مع التنمّر، لأنها تشبه ميا، على وقع كلمات أغنية Cage the Elephant Cigarette Daydreams في الوقت الذي ظهرت فيها ميا خليفة وهي تبكي بشدة.

وكشفت الفتاة بأنها لا ترتدي نظارتها لأن الشباب في المدرسة الثانوية يقولون إنها تشبه ميا منذ أن كانت بعمر الـ13 وهو ما يجعلها تشعر بعدم الارتياح هذا يجعلني أشعر بعدم الارتياح.

وعلقت ميا خليفة على فيديو الفتاة الباكية: "أنا آسفة جدًا. لم أعد أرتديها لهذا السبب، فحصد الفيديو 9.8 مليون إعجاب.

وكانت ميا خليفة قد باعت نظارتها الشهيرة التي ارتدتها خلال عملها في الأفلام الإباحية بالمزاد العلني مقابل 100 ألف دولار أميركي، وخصصت هذا المبلغ للصليب الأحمر اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت العام الماضي.

من هي ميا خليفة؟

ميا خليفة وتعرف أيضا ب ميا كاليستا (من مواليد 10 فبراير 1993)، هي ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وُلدت في لبنان، وكانت تسكن فيها.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند، ثمّ تركت عائلتها وانتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

حياتها المهنية في عالم الأفلام الإباحية

دخلت ميا خليفة مجال صناعة الأفلام الإباحية في شهر أكتوبر من عام 2014، وخلال فترة عملها في مطعم الوجبات السريعة "واتبيرغر" سألها زبون عن التفكير في التمثيل والظهور في أفلام إباحية. وانتهى الأمر بخليفة التي كان عمرها 22 عامًا آنذاك لتصبح أكثر ممثلة إباحية يتم البحث عنها على موقع بورن هاب مع عدد مشاهدات فاق مليون ونصف مشاهدة. وأعلن موقع بورن هاب في يوم 28 ديسمبر من نفس العام عن وصولها للمرتبة الأولى على الموقع.

تضاعفت عمليات البحث عن خليفة بمقدار خمسة أضعاف بحسب بيانات موقع بورن هاب العائدة للفترة المتراوحة ما بين يومي 3 حتى 6 يناير من عام 2015.

اختارت مجلة "لوديد" البريطانية في شهر يوليو عام 2016 ميا خليفة بالمرتبة الخامسة على قائمة "أشهر ممثلات الإباحية في العالم" نتيجة لجدال الحجاب الإباحي الذي أحدثته في دول العرب. وقامت شركة ألمازا لإنتاج البيرة بنشر إعلان يلمح لها. وأصدرت فرقة بوب موسيقية تدعى "تايمفلايز" أغنية بعنوان "ميا خليفة" تكريمًا واحترامًا لها.

أعلن موقع "إكس هامستر" الإباحي أن ميا خليفة هي أكثر ممثلة جرى البحث عنها على الموقع لسنة 2016.

وتعد ميا خليفة أول عربية يبرز اسمها في مواقع إباحية، وتباهيها بانتزاع اللقب من ليزا آن، عقب تقاعدها.

كما حلّت الأميركية ميا خليفة المركز الأول في الموقع الجنسي بورن هاب مما أثار موجة انتقاد عارمة في الشارع اللبناني والعربي.

اعتزال ميا خليفة

في عام 2017 أعلنت ميا خليفة اعتزالها عالم الأفلام الإباحية وقامت بالاشتراك مع لاعب كرة السلة جيلبرت أريناس بتقديم برنامج رياضي يومي على قناة "كومبلكس نيوز" على اليوتيوب من شهر أكتوبر 2017 حتى فبراير عام 2018.