ميا خليفة عزباء مجددًا .. هل انفصلت ميا خليفة عن صديقها ؟

أثارت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة التكهنات حول انفصالها عن حبيبها "جاي كورتيز" من خلال مجموعة من الصور والتعليقات التي نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

ورصد متابعو ميا على تطبيقي "إنستغرام" و"تويتر" عدة تعليقات أثارت الشكوك لديهم حول انفصالها عن مغني الراب البورتوريكي "جاي كورتيز" الذي بدأت في مواعدته منذ نوفمبر 2021.

والمثير للدهشة أن ميا كانت صريحة بشأن علاقتها بالمغني "جاي" حيث كانت تحرص دومًا على مشاركة صورهما معًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن على ما يبدو أن كل شيء بدأ بالانهيار.

هل انفصلت ميا خليفة عن خطيبها

نشرت ميا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك" صورة عفوية لها، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "حينما تتعامل بنضج عاطفي خلال علاقتك بأكملها، لكنك لم تعد قادرًا على تربية ابن شخص آخر".

المصدر: حساب ميا خليفة على تيك توك

وفي 14 أغسطس الجاري، نشرت ميا تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قالت فيها: "استخدم فرشاة أسنانك لتنظيف مجوهراتي".

وحازت التغريدة على أكثر من 3 آلاف إعجاب، مع مئات التعليقات التي تساءلت حول المقصود من كلماتها وما إذا كانت تقصد حبيبها "جاي"، إذ كتب أحدهم: "هل ميا خليفة عزباء مجددًا؟"، فيما كتب آخر: "ميا خليفة ومغني الراب البورتوريكي في مشكلة".

المصدر: حساب ميا خليفة على تويتر

الجمهور سعيد بانفصال ميا خليفة

على الرغم من هذه الشائعات، فإن بعض معجبي ميا سعداء لأن علاقتها مع "جاي كورتيز" قد انتهت، حيث تم أثيرت التكهنات أن علاقتهما الرومانسية كانت "سامة" و"غير صحية".

في 16 أغسطس، نشرت صفحات منوعة على الإنترنت مقطع فيديو لميا خليفة وجاي كورتيز يصوران ما يبدو أنه فيديو تيك توك تظاهرا فيه أنه يضربها ويعنفها جسديًا.

وبعد مشاهدة هذا الفيديو، اعتقد المعجبون أن علاقة ميا وجاي سامة، زاعمين أن صديقها لا يحترمها، وحتى لو كان تصرفه مزيفًا، فإنه لا يزال غير لائق.

خطوبة ميا خليفة

المصدر: حساب ميا خليفة على إنستغرام

وكانت ميا خليفة قد أعلنت في 2019 خطوبتها من الشيف "روبرت ساندبرج" (30 عامًا)، ووصفت نفسها بأنها "الفتاة الأسعد بالعالم".

وحرصت ميا حينها على نشر الكثير من التفاصيل حول حياتها الشخصية إلى جانب خطيبها السابق "روبرت" وخاتمها الألماسي الضخم.

من هو جاي كورتيز

اسمه الكامل: خيسوس مانويل نيفيس كورتيز

خيسوس مانويل نيفيس كورتيز تاريخ الولادة: 9 أبريل 1993

9 أبريل 1993 لقبه: باسم جايكو

باسم جايكو المهنة: مغني راب من بورتوريكو

مغني راب من بورتوريكو أشهر أغانيه: اشتهر بأغنية No Me Conoce في عام 2019 بالتعاون مع جي بالفين وباد باني.

في عام 2021، بدأ كورتيز علاقة مع ميا.

ميا خليفة

ولدت ميا في 10 فبراير 1993.

ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند.

انتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

ميا خليفة تدخل عالم الإباحية

في 2014، دخلت ميا مجال صناعة الأفلام الإباحية وأصبحت أكثر ممثلة إباحية يتم البحث عنها على موقع بورن هاب مع عدد مشاهدات فاق مليون ونصف مشاهدة.

اختارت مجلة "لوديد" البريطانية في شهر يوليو عام 2016 ميا بالمرتبة الخامسة على قائمة "أشهر ممثلات الإباحية في العالم" نتيجة لجدال الحجاب الإباحي الذي أحدثته في دول العرب.

أصدرت فرقة بوب موسيقية تدعى "تايمفلايز" أغنية بعنوان "ميا خليفة" تكريمًا واحترامًا لها.

أعلن موقع "إكس هامستر" الإباحي أن ميا هي أكثر ممثلة جرى البحث عنها على الموقع لسنة 2016.

اعتزال ميا خليفة

في 2017، أعلنت ميا اعتزال عالم الأفلام الإباحية وانتقلت إلى عالم تقديم البرامج الرياضية إلى جانب لاعب كرة السلة جيلبرت أريناس.