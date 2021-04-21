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مي العيدان تنشر تفاصيل صادمة حول جريمة صباح السالم التي هزت الشارع الكويتي

منشور 21 نيسان / أبريل 2021 - 08:06
جريمة صباح السالم
جريمة صباح السالم

لا زال الشارع الكويتي يعيش حالة صدمة وحزن بعد نشر تفاصيل جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة كويتية عُرفت إعلاميًا بـ"جريمة صباح السالم".

وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الأنباء حول علاقة الفتاة بالقاتل والسبب الذي دفعه لارتكاب جريمته الشنيعة، حيث ورد تقارير الى أنه طليقها فيما أشار عدد من المغردين الى أنه تقدم لخطبتها عدة مرات وبعد رفضها له قرر الانتقام منها واختطافها وقتلها بعدّة طعنات.

في حين أشار عدد من المغردين الى أن الضحية ليست على علاقة بالقاتل سوى أنها شقيقة المحامية التي أراد أن ينتقم منها بدم بارد، وذلك وفق تغريدة أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرها عبر حسابها على "إنستغرام".

تفاصيل الجريمة

أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

تفاصيل مروعة ترويها شقيقة الضحية المحامية دانا

روت شقيقة الضحية المحامية دانا في مقطع فيديو مصور بعد وقوع الجريمة تفاصيل مناشدتها السلطات الأمنية في بلادها لتوفير الحماية لها ولعائلتها من هذا المجرم ولكن دون استجابة.

وقالت في الفيديو: "ناشدت وزارة الداخلية عدة مرات، ذهبت الى مغفر السالمية وسجلت قضية، وبعدها ناشدت وكيل نيابة منطقة حولي بأن لا يطلق سراحه لأنه سيقتلني لكنه طردني من مكتبه".

وتباعت: “وبعدها رفعت قضيتين، واحدة استلمتها أنا والثانية استلمها صديقي عبدالمحسن القطان وتوجهنا بعدها الى الأدلة الجنائية وحينها حاول الجاني أن يدهس خالتي وشقيقتي بالسيارة لكنهم لم يلقوا القبض عليها، وبعدها رفعت عليه قضية خطف وحبسوه عدة أشهر ثم أطلقوا سراحة".

وزارة الداخلية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان "جريمة صباح السالم" غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

 

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