مي العيدان تنشر تفاصيل صادمة حول جريمة صباح السالم التي هزت الشارع الكويتي

لا زال الشارع الكويتي يعيش حالة صدمة وحزن بعد نشر تفاصيل جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة كويتية عُرفت إعلاميًا بـ"جريمة صباح السالم".

وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الأنباء حول علاقة الفتاة بالقاتل والسبب الذي دفعه لارتكاب جريمته الشنيعة، حيث ورد تقارير الى أنه طليقها فيما أشار عدد من المغردين الى أنه تقدم لخطبتها عدة مرات وبعد رفضها له قرر الانتقام منها واختطافها وقتلها بعدّة طعنات.

This is the murderer after crashing into the lawyer’s car, after he kidnapped her daughter, before he murdered the sister. They will say this man was crazy, and that this is anomaly when this is more of a norm. He should not have been released on bail. #جريمه_صباح_السالم #kuwait pic.twitter.com/ydgegFE4Dy — Ahmed Eldin | أحمد شهاب الدين (@ASE) April 20, 2021

في حين أشار عدد من المغردين الى أن الضحية ليست على علاقة بالقاتل سوى أنها شقيقة المحامية التي أراد أن ينتقم منها بدم بارد، وذلك وفق تغريدة أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرها عبر حسابها على "إنستغرام".

تفاصيل الجريمة

أقدم القاتل على طعن المواطنة عدة طعنات حتى أزهق روحها، ثم قام بنقلها إلى مستشفى العدان، وقام برمي جثتها أمام المستشفى وهرب.

ووثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت حالة الفوضى العارمة التي حلت بالمستشفى التي تم على بابها إلقاء جثة الضحية.

وذكرت عدة حسابات أن الجاني أصله مصري وحاصل على الجنسية الكويتية، لأن والدته كويتية، ونشروا صورا لهويته.

تفاصيل مروعة ترويها شقيقة الضحية المحامية دانا

روت شقيقة الضحية المحامية دانا في مقطع فيديو مصور بعد وقوع الجريمة تفاصيل مناشدتها السلطات الأمنية في بلادها لتوفير الحماية لها ولعائلتها من هذا المجرم ولكن دون استجابة.

وقالت في الفيديو: "ناشدت وزارة الداخلية عدة مرات، ذهبت الى مغفر السالمية وسجلت قضية، وبعدها ناشدت وكيل نيابة منطقة حولي بأن لا يطلق سراحه لأنه سيقتلني لكنه طردني من مكتبه".

وتباعت: “وبعدها رفعت قضيتين، واحدة استلمتها أنا والثانية استلمها صديقي عبدالمحسن القطان وتوجهنا بعدها الى الأدلة الجنائية وحينها حاول الجاني أن يدهس خالتي وشقيقتي بالسيارة لكنهم لم يلقوا القبض عليها، وبعدها رفعت عليه قضية خطف وحبسوه عدة أشهر ثم أطلقوا سراحة".

وزارة الداخلية الكويتية

الإعلام الأمني":

قطاع الأمن الجنائي يضبط مواطنا قام بارتكاب جريمة قتل بمحافظة مبارك الكبير pic.twitter.com/e6BtFyvGJ7 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 20, 2021

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على قاتل المواطن في منطقة صباح السالم، حيث اعترف بتسديده طعنة نافذة لها بالصدر.

وشهد موقع تويتر تصدر وسم بعنوان "جريمة صباح السالم" غردوا خلاله بتغريدات غاضبة وناقمة ومطالبة بإنزال أشد العقوبات ضد المجرم الذي قام بجريمته في شهر رمضان المبارك ودون أي إنسانية ورادع.

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