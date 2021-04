مي العيدان تنشر تفاصيل صادمة حول جريمة صباح السالم التي هزت الشارع الكويتي

لا زال الشارع الكويتي يعيش حالة صدمة وحزن بعد نشر تفاصيل جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة كويتية عُرفت إعلاميًا بـ"جريمة صباح السالم".

وفي الوقت الذي تكاثرت فيه الأنباء حول علاقة الفتاة بالقاتل والسبب الذي دفعه لارتكاب جريمته الشنيعة، حيث ورد تقارير الى أنه طليقها فيما أشار عدد من المغردين الى أنه تقدم لخطبتها عدة مرات وبعد رفضها له قرر الانتقام منها واختطافها وقتلها بعدّة طعنات.

This is the murderer after crashing into the lawyer’s car, after he kidnapped her daughter, before he murdered the sister. They will say this man was crazy, and that this is anomaly when this is more of a norm. He should not have been released on bail. #جريمه_صباح_السالم #kuwait pic.twitter.com/ydgegFE4Dy