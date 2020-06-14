مُسنة تتزوج ابنها بالتبني في إندونيسيا.. الفرق بينهما واحد وأربعين عامًا فقط!

عقد جدة إندونيسية تبلغ من العمر 65 عامًا قرانها على ابنها المتبني البالغ من العمر 24 عامًا في وقاعة أثارت جدلًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فقد أقيم حفل الزفاف بين المُسنة "مباه غامبرينغ" والشاب "أردي واراس" في جنوب سومطرة.

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وأشارت التقارير الى أن "مباه" تبنت عريسها العام الماضي، وقد عاش الزوجان السعيدان معًا منذ ذلك الحين.

وتقول العروس التي تحمر خجلًا، ولديها ثلاث بنات بالتبني، إنها لم تكن تنوي الزواج منه عندما التقيا لأول مرة.

وأشارت الى أنها طلبت من "أردي" أن يتزوج، ولكنه أذهلها عندما طلب الزواج منها.

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ودفع "أردي" مهرًا لزوجته مئة ألف روبية إندونيسية، أي ما يعادل ستة جنيهات إسترلينية، قبل الحفل.

ولا يعد "أردي" و"مباه" الزوجين الإندونيسيين الوحيدين اللذين تزوجا على الرغم من الفجوة العمرية الكبيرة التي تصل إلى 42 عامًا، فهناك عدة حالات مماثلة.

ففي وقت سابق من هذا العام، تزوج رجل يعتقد أنه يبلغ من العمر 100 عام على الأقل، من عروس شابة في العشرينات من عمرها.

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