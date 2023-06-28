نادي برشلونة يعلنها رسميًا.. ندعم المثلية!

البوابة - فاجئ نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أحد الأندية الأكثر شعبيه حول العالم، جمهوره بدعمه الرسمي والعلني لمجتمع الـ LGTBIQ + في إشارةٍ للسحاقيات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وأحرار الجنس (كوير).

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإسباني الشهير على الإنترنت بيانًا رسميًا للاحتفال بما يسمى "شهر الفخر" من خلال رفع أعلام قوس قزح، الذي يتخذه الشواذ والمثليين رمزًا لهم، على الواجهة الجنوبية لملعب يوهان كرويف.

وكشفت إدارة نادي برشلونة أن رفع أعلام "قوس قزح" في "شهر الفخر" في الملعب الخاص للنادي الواقع في سان خوان ديسباي جاء كدليل على التزام النادي بالتنوع الجنسي وهو ما شكّل صدمة لدى جمهوره حول العالم.

ولم تكتفِ إدارة النادي برفع علم الشواذ على الاستاد الخاص به في برشلونة، بل قام بتغيير الصورة الرسمية لحساباته في منصات التواصل الاجتماعي، ونشر صورة تتضمن الشعار الخاص بالنادي مع ألوان قوس قزح الذي يتخذه مجتمع الشواذ رمزًا لهم.

كما نشرت إدارة النادي بيانًا أعلنت فيه بشكلٍ رسمي دعمها وتضامنها مع مجتمع الشذوذ، الذي يحتفل اليوم، 28 يونيو، باليوم العالم للفخر.

وأكدت إدارة النادي التزامها في دعم المثلية الجنسية والاعتراف بحقوق مجتمع LGTBIQ + من خلال رفع علم قوس قزح في منشآته للعام الثاني على التوالي، ففي 2021 تم رفع علم الشذوذ على المبنى الخارجي لملعب كامب نو الذي يخضع لأعمال صيانة هذا العام.

وذكر البيان بأن أعلام مجتمع الشواذ ستبقى معلقة في ملعب يوهان كرويف حتى 6 يوليو المقبل.

أعلام قوس قزح على ملعب يوهان كرويف

وذكر البيان بأن إدارة النادي نفذت هذا الموسم إجراءات مختلفة فيما يتعلق بمجتمع LGTBIQ + وشمل ذلك يومًا رياضيًا في فبراير ، عندما قدم شركاء نادي برشلونة لكرة القدم منذ عام 2022، رابطة مجتمع الميم غير الربحية Panteres Grogues، الفرق التي لعبت ضد لاعبين من اتحاد لاعبي برشلونة، ولاعبي كرة السلة وكرة اليد المتقاعدين ، للاحتفال و رفع مستوى الوعي باليوم الدولي لمناهضة رهاب المثليين في الرياضة.

وفي 17 مايو، نظم نادي برشلونة ورشة عمل للرياضيين الشباب من لا ماسيا للاحتفال باليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية ، والخوف من الجنس الآخر، ورهاب المتحولين جنسياً ، كجزء من الالتزام بالمساعدة في القضاء على حالات عدم المساواة بالنسبة للرياضيين.

برشلونة يدعم المثلية

أثار الإعلان الرسمي من إدارة نادي برشلونة دعمها الواضح والصريح لمجتمع الشذوذ غضب واستياء الكثيرين حول العالم، الذين قرروا إطلاق حملة لمقاطعة النادي الإسباني الشهير.

وأكد المغردون الغاضبون أن سياسية برشلونة هي "تطويع المثلية" وجعلها أمرًا عاديًا ومسلمًا به بين الأجيال الناشئة ويتعمد للترويج لمثل هذه الأمور التي تضرب القيم وتستهدف الشباب وتحرفهم عن "السليقة البشرية القويمة"