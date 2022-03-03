نانسي بيلوسي تتفاعل مع خطاب جو بايدن بطريقة غريبة

تجاهل العالم يوم أمس خطاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمام الكونغرس الأميركي وانشغلوا بمراقبة ردود أفعال رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" وطريقة تفاعلها مع كلمات رئيسها.

وخلال حديث "بايدن" الذي كرس جانبًا منه للحرب في أوكرانيا والحروب في منطقة الشرق الأوسط، لفتت "بيلوسي" الأنظار لها بطريقة تفاعلها الغريب مع خطاب الرئيس بايدن.

What secret taskmaster was Nancy Pelosi signaling with this hippy hippy shake? pic.twitter.com/sq5gim6aGF — Nick Gillespie (@nickgillespie) March 2, 2022

وخلال خطابه، حدد الرئيس أربعة بنود في "أجندة الاتحاد" التي تضمنت دعم قدامى المحاربين الأمريكيين: "تقدم إدارتي المساعدة في التدريب على العمل والإسكان، وتساعد الآن قدامى المحاربين ذوي الدخل المنخفض في الحصول على رعاية بدون ديون".

وتابع: "واجهت قواتنا في العراق وأفغانستان العديد من المخاطر. أحدهم كان متمركزًا في القواعد ويتنفس الدخان السام”، وفي تلك اللحظة شوهدت "بيلوسي" تقف خلفه تبتسم وتفرك أصابعها معًا كما لو كانت تتراجع عن التصفيق في توقيت غير مناسب.

ورصد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي رد فعل "بيلوسي"، حتى أن البعض تساءل عما إذا كانت في حالة سُكر، فيما وصفه آخرون ببساطة بأنه "غريب".

وغرد النائب جيم بانكس (جمهوري من الهند) بكل بساطة "غريب جدًا ...".

واستذكر المغردون على موقع التدوين "تويتر" موقف "بيلوسي" خلال خطاب الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب عن حالة الاتحاد في العام 2020، عندما مزقت نسخة من الخطاب بعدما امتنع "ترامب" عن مصافحتها بعد الكلمة.

وبحسب الفيديو الذي جرى تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدمت "بيلوسي"، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من الخطاب السنوي للرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الذي ألقاه عن "حالة الاتحاد".

وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع الفيديو "الناري" حين أقدمت "بيلوسي"، في خطوة غير بروتوكولية، على تمزيق مجموعة من الأوراق بدت وكأنها نسخة من الخطاب السنوي للرئيس الأميركي "دونالد ترامب" الذي ألقاه عن "حالة الاتحاد".

وأشار عدد من المغردين الى أن خطوة "بيلوسي"، التي ترأس ملف محاكمة عزل الرئيس دونالد ترامب في مجلس النواب، على تمزيق نسخة من خطاب الرئيس جاء كرد فعل لرفضه مصافحته لها بعد أن مدت يدها لتصافحه وهو ما أثار استغرابها.

لكن "بيلوسي" لم تنتظر طويلًا لترد على الموقف المحرج لتقوم بتمزيق خطاب "ترامب" انتهاءه من إلقاء الخطابه.

كما سبق وأن أشعلت المسؤولة الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي بـ"تصفيقها الساخر" خلال خطابه لحالة الاتحاد تحت قبة الكونجرس قبل عامين.

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