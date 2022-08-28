نجمة داوود تثير أزمة في سوق الاسواق الكويتية

فوجئ رواد الأسواق التجارية في منطقة السالمية بالكويت ببضاعة تحمل شعارات يهودية متمثلة بـ"نجمة داوود" تُباع في محل تجاري وهو ما استدعى تدخل رسمي من قبل الحكومة.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت في بيان رسمي عن ضبط إكسسوارات تحمل شعارات يهودية للبيع في أحد المحال التجارية في منطقة السالمية.

وجاء في بيان الوزارة الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوين "تويتر": "قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير محضر ضبط لأحد المحال في منطقة السالمية لقيامه بعرض وبيع إكسسوارات تحمل شعارات مخالفة للنظام العام للدولة".

وأوضحت الوزارة أن فريق الطوارئ التابع لها قام بضبط المخالفة وتحرير محضر الضبط وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

وكانت أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق ضبط محال لعرضها وبيعها بضائع وإكسسوارات مخالفة للنظام العام ومنها أحذية تحمل شعار "نجمة داوود".

كما قامت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بتحرير محضر ضبط مخالفة لأحد المحال في أحد المجمعات التجارية لقيامه بعرض وبيع أحذية تحمل شعارات مخالفة للآداب العامة والمتمثلة بـ"علم الفخر" الذي يتخذه مجمع الشواذ علمًا له.

وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

نجمة داوود

نجمة داود (✡) وتسمى أيضا بخاتم سليمان وتسمى بالعبرية ماجين داڤيد بمعنى «درع داود» وتعتبر من أهم رموز الشعب اليهودي.

هناك الكثير من الجدل حول قدم هذا الرمز فهناك تيار مقتنع بأن اتخاذ هذا الشعار كرمز لليهود يعود إلى زمن داود، ولكن هناك بعض الأدلة التاريخية التي تشير إلى أن هذا الرمز استخدم قبل اليهود كرمز للعلوم الخفية التي كانت تشمل السحر والشعوذة.

البعض يعتقد أن نجمة داود أصبحت رمزًا للشعب اليهودي في القرون الوسطى ولكن تم استخدامها فعليًا من قبل اليهود في القرن الثاني عشر ميلاديًا، وإن هذا الرمز حديث مقارنة بالشمعدان السباعي الذي يعتبر من أقدم رموز بني إسرائيل.

في عام 1948 ومع إنشاء دولة إسرائيل تم اختيار نجمة داود لتكون الشعار الأساسي على العلم الإسرائيلي.

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