نجم برشلونة يعقد قرانه على شابة مغربية بأجواء تقليدية

أثناء التفاوض على تجديده مع برشلونة، استغل الفرنسي عثمان ديمبيلي فترة عطلة أعياد الميلاد بعقد قرانه على فتاة مغربية.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف ديمبيلي في أجواء مغربية تقليدية ومرتديًا القفطان المغربي التقليدي.

كما قام ديمبيلي برفقة زوجته وعائلته بأداء الزفة على الطريقة المغربية وعلى وقع الطبول المغربية.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية عروس ديمبيلي لكن جناح برشلونه لم ينشر أي شيء يتعلق بزواجه لكن مواقع التواصل الاجتماعي عجت بصور ومقاطع الفيديو عن الحفل الذي لم يكشف عن مكانه.

يذكر أن ديمبيلي عاد إلى المشاركة مع الفريق الكتالوني في 11 أكتوبر الماضي بعد تعرضه لتمزق عضلي في فخذه الأيمن في يونيو خلال مباراة مع المنتخب الفرنسي ضد المجر في كأس أوروبا.