بعد خلع النقاب .. نصرة الحربي تكشف عن شعرها في يوم التأسيس السعودي (صور)

احتفلت الممثلة والإعلامية والفاشنيستا السعودية نصرة الحربي بـ يوم التأسيس السعودي أسوة بباقي نجمات السوشيال ميديا والفنانات السعوديات اللواتي نشرن صور إطلالاتهن بهذا اليوم المميز والذي يعيشه الشعب السعودي لأول مرة.

ونشرت نصرة الحربي صور احتفالها بـ يوم التأسيس عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات" وأرفقتها بعبارات التهنئة للقيادة وللشعب السعودي بهذه المناسبة التي تأتي للتأكيد على اعتزازهم بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

واختارت الحربي أن تحتفل بهذه المناسبة بارتداء ملابس تقليدية تبرز ثقافة المملكة العربية السعودية، وتحديدًا اللبس الحجازي - اللباس المكي الذي يتميز بحفاظه على حشمته وأناقته من خلال شكله وتصميمه وتطريزه الرائع بدءًا من منطقة الصدر وحتى آخره.

ولتكمل إطلالتها، ارتدت نصرة على رأسها قطعة يطلق عليها اسم "المدورة"، حيث يتم صنعها من قماش الحرير الناعم و الذي تتميز به السعودية.

رؤية المستقبل التي سطعت منذ ثلاث قرون لنعيش اليوم حاضرنا بفخر واعتزاز بجميع المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #يوم_التأسيس #كشخة_التأسيس #لبسنا_يوم_بدينا pic.twitter.com/etpd7RF4zc — نصره الحربي (@Mlaak23) February 22, 2022

وأشار بعض المغردين إلى أن الثوب الذي اختارته نصرة الحربي كشف بعض الشيء عن شعرها ورقبتها وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها خلع النقاب الذي ارتدته لأقل من عام.

وقبل أسابيع، فاجأت نصرة الحربي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بكشف وجهها لأول مرة منذ أن أعلنت التزامها دينيًا شهر مايو الماضي وبأنها قررت العودة للأضواء.

رؤية المستقبل التي سطعت منذ ثلاث قرون لنعيش اليوم حاضرنا بفخر واعتزاز بجميع المراحل التي مرت بها المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #يوم_التأسيس #كشخة_التأسيس #لبسنا_يوم_بدينا #نصرة_الحربي pic.twitter.com/clrGpV1AX2 — نصره الحربي (@Mlaak23) February 22, 2022

وظهرت نصرة عبر حسابها على "سناب شات" وهي تقوم بوضع بعد مستحضرات العناية بالبشرة كاشفة عن وجهها، لكنها حرصت على تغطية شعرها بواسطة باندانا للرأس.

وكانت نصرة قد أعلنت قبل أشهر عودتها لعالم السوشال ميديا بعد غياب دام لسنوات، وأطلت حينها بالنقاب وطلبت من متابعيها بأن يدعو لها بالهداية.

وقالت نصرة حينها: "صرت إنسانة من أحسن لأحسن تحجبت وصرت منقبة الحمد الله عن اقتناع.. ورضيت بالقليل لحد ما جاني الكثير الحمد لله.. الله يحفظلي أهلي وأسرتي وزوجي وعيالي ويخلينا يا رب ويبعد عنا كل عين".

وأردفت تقول: "أشكر عائلتي وأصدقائي وجمهوري على دعمي في هذه الفترة الصعبة التي مررت بها (دون الإشارة الى تفاصيل إضافية)".

وتابعت: "نسترجع مع بعض أنا وأنتوا ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي الله يحفظلي ياه وربي يخليلي ياه يارب.. اللي من يوم ما رجع لحياتي صارت حياتي أجمل".

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معلقين على عودة الحربي للظهور مجددًا لكن بالنقاب، فيما طالب آخرون بعودتها للساحة الفنية والإعلامية، بينما دعا آخرون لها بالثبات على الحجاب.

وكانت نصرة الحربي البالغة من العمر 31 عامًا قد اعتزلت الأضواء وحذفت كل صورها عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها لن تظهر أمام الكاميرات.

وتزوجت نصرة من شاب سعودي يُدعى عبدالله منذ عدة سنوات، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عن هويته أو صورته حتى الآن وأنجبت منه وسيم وحسام.

نصرة الحربي

وكانت نصرة من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج، وقد التحقت إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخية.

وشاركت الفنانة المعتزلة في أعمال جرذان الصحراء، سواق وشغالة، لقيت روحي، عندما يزهر الخريف.