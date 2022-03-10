نقل الحمض النووي لكريستيانو رونالدو لموظفي طلبات .. .. ومتابعون "رح يشتغل معهم"

اختارت منصة طلبات-Talabat، لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، النجم العالمي كريستيانو رونالدو ليكون سفير علامتها التجارية.

ونشرت المنصة قبل ساعات أول فيديو ترويجي يجمع "رونالدو" ومنصة طلبات وذلك قبل أشهر من انطلاق كأس العالم في قطر 2022 شهر نوفمبر القادم.

وسيُبرز موقع Talabat اللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات و32 لقبًا على مدى مسيرته الكروية، في حملاتها القادمة بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي ستقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء في بيان رسمي لمنصة طلبات: "يسعدنا نحن "طلبات" أن نتعاون مع كريستيانو رونالدو خلال أقوى سنة لكرة القدم في تاريخ منصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

فيما قال الرئيس التنفيذي لمنصة طلبات توماسو رودريغيز: "إن نجاح رونالدو هو نتيجةً لشغفه ودقته وكفاءته وموثوقيته على أرض الملعب، وذلك يتماشى مع الطريقة التي نعمل بها في شركة "طلبات"، ونحن نؤمن أن هذه الصفات هي السبب الذي يجعل العملاء في جميع أنحاء المنطقة يثِقون بـ"طلبات" باعتباره تطبيقهم اليومي؛ حيث أننا نستخدم تقنيتنا باستمرار لتحسين تجربة الجميع على التطبيق".

من جهته قال اللاعب "رونالدو": "نتشارك أنا وطلبات عددًا من الصفات، فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على أفضل هيئة والعمل بشكل أكثر ذكاء داخل وخارج الملعب، والتأكد من أنني في المكان والوقت الصحيح لإحداث أقوى تأثير. أنا أعلم أنه علي أن أثق دائمًا بحدسي وخبرتي ومهاراتي، للتأكد من أنني أقدم أقوى ما لدي للفريق، تمامًا كما تفعل "طلبات" وسائقوها عند توصيل الطلبات يوميًا للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

طلبات ورونالدو

أما على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي فقد كان التفاعل واضحًا على الإعلان الجديد والذي جمع اللاعب الدولي مع شركة طلبات، التي رصدنالها لكم في هذا التقرير:

اقسم بالله تضحكي😂،رونالدو خرج غصبا عنه ، كان يريد راتب مقارب لميسي و نيمار بس رفض بيريز(نفس مشكلة راموس بضبط)و مشان تعرفي انو طرد تم تعديل شرطه الجزائي ل ١٠٠ مليون و كان وقتها معروض على يوفنتوس ، اما بالنسبة لميسي ، لم يطرد بل امكانيات النادي لا تتوافق مع طلبات الرابطة الاسبانية — quonaitoontes💫 (@chiheb_tweets) March 7, 2022

طلبات عامله كامبين مع رونالدو

بجد لو الفلوس دي دفعتوها في تحسين خدمتكم دة كان هيبقي احسن ليكم و لينا



من كام يوم كنت راجع من السفر تعبان فشخ و قولت اطلب ديليفري بدل ما اجهز الاكل

بجد الاوردر اتأخر ساعتين و طول الساعتين بحاول اتواصل مع المطعم و الديفلري

والمفاجأة ان الطلب متجهزش! — sayed elmohamady (@sayedelmohamady) March 9, 2022

شكلي لما شفت دعاية طلبات بتعاونهم مع كرستيانو رونالدو و عارفة الكومنتات بتكون حريقة😂🔥 pic.twitter.com/3xmPcPQ4bH — Ciufulita! 🔪 (@khadija_mroom) March 10, 2022

احين طلبات مسوية اعلان مع رونالدو شحقه؟ جان سويتوا عروض وخصومات من ميزانية الاعلان 🙂 — ❄ (@TheKharraz) March 9, 2022

شركة طلبات

تأسست شركة طلبات في الكويت وتعمل في الكويت، المملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، مصر، الأردن، وتعتبر طلبات أكبر شركة لطلب الطعام عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

وتعمل شركة طلبات على توصيل الطعام مع أكثر من 25000 علامة تجارية وما يقرب من 50000 فرع، في حين أن مفهومها التجاري يعد بتسليم الطلبيات للعملاء في البحرين ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة في 30 دقيقة أو أقل.