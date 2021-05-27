نقل الطفلتين سارة وفرح من غزة للعلاج في الأردن.. وولي العهد يتفقدهما

أوعز العاهل الأردني عبدالله الثاني بنقل الطفلتين سارة وفرح لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضهما لإصابات خطيرة بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة.

وجاء نقل الطفلتين بعد مناشدة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتهما ومتابعة حالتهما الصحية وعلاجهما في ضوء ما يواجه قطاع غزة من حصار على كافة الأصعدة تجعل العلاج الطبي فيها أمرًا صعبًا.

وتم نقل الطفلتين الى مستشفى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج على نفقة العاهل الأردني ضمن فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية.

وكان صاروخ صهيوني غاشم قد استهدف منزل الطفلة فرح إسليم (11 عامًا) بحي الصبرة وسط مدينة غزة دون سابقِ إنذارٍ أو تحذير كما جرى مع عشرات العائلات التي أُبيدت في غزة.

وحوّل القصف منزل عائلة إسليم إلى كومة من الركام والدمار، وتسبب بأضرارٍ بالغة في العمارة المكونة من خمسة طوابق، عدا عن الأضرار الأخرى التي أصابت المنازل المجاورة أيضًا.

وقال والد الطفلة فرح أنّ شظايا القصف الصهيوني أصابت أربعة من أطفاله؛ وهم أميرة (14 عامًا) وشهد (13 عامًا) وبهاء (8 أعوام) وُصفت جراحهم بين المتوسطة والطفيفة، فيما أصيبت فرح (11 عامًا) بجراحٍ بالغة في رأسها وقدمها التي كادت أن تصل إلى مرحلة البتر بسبب التهتك الكبير الذي أصابها، فيما نجا باقي الأطفال ووالدتهم بأعجوبة من القصف المميت.

ورغم صعوبة حالة الأطفال التي أصابت غالبية شظايا القصف الصهيوني الأطراف العلوية من أجسادهم، إلا أنّ حالة الطفلة فرح كانت الأصعب؛ حيث الإصابة في رأسها كانت بليغة، ولكنها لم تكن بقسوة تلك الشظية التي أصابت قدمها اليمنى من أسفل الركبة والتي أصابتها بتهتك كبير جدًّا كاد أن ينزعها من مكانها.

كما توجه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله لزيارة الطفلتين في المستشفى للاطمئنان على صحتيهما وللتأكيد بأن الأردن يقف دومًا الى جانب الأشقاء في فلسطين.

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