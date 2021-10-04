نهاية الإنترنت.. هذا سبب ما يحصل حالياً وكارثة قادمة إلى كوكب الأرض!

يواجه العالم العربي والأجنبي كارثة كبيرة حالياً بعد إنقطاع الإنترنت عن عدة تطبيقات من بينها فيس بوك، انستقرام، مسنجر، واتس اب.

التقارير أفادت أن السبب وراء هذا العطل هو مجموعة هكر من الصين بقيادة شاب يبلغ من العمر 13 عاما هاجموا الشركات العالمية المختصة بمواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتوقف الأمر على التطبيقات بل حتى الموظفين لم يعودوا قادرين على الدخول للمكاتب والمباني بسبب عطل البطاقات الذكية التي يحملونها.

مع تداول أخبار الكارثة العالمية أُعيد للأذهان خبر قديم تم نشره بعنوان "نهاية العالم الإنترنت" إذ تُوقع في المقال أن العاصفة الشمسية القادمة التي ستضرب الأرض ستكون سبب في انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر ما سيُحدث "كارثة عالمية" بمعنى الكلمة لعدم وجود بروتوكولات للتعامل معها خاصة أن حياة البشر وتعاملاتهم كلها تتعلق بالإنترنت.

وورد في المقال "باختصار، يمكن لعاصفة شمسية شديدة أن تغرق العالم في نهاية العالم على الإنترنت التي تُبقي قطاعات كبيرة من المجتمع خارج الإنترنت لأسابيع أو شهور في كل مرة… ما جعلني أفكر في هذا حقًا هو أنه مع الوباء رأينا كيف كان العالم غير مستعد، لم يكن هناك بروتوكول للتعامل معه بشكل فعال والأمر نفسه مع مرونة الإنترنت".

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