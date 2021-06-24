نهاية مروعة.. وفاة طباخ عراقي بعد سقوطة في قدر كبير للحساء

لقي طبّاخ عراقي شهير مصرعه متأثرًا بجروحه بعد سقوطه في قدر كبير للشوربة خلال عمله بمطبخ قاعة للأعراس، بقضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وكشفت وسائل إعلام كردية بأن الطباخ عيسى إسماعيل خسر حياته في حادث مروّع ليترك وراءه عائلة مكونة من زوجة وثلاثة أطفال.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مقربة من الراحل عيسى إسماعيل بأنه كان يقوم بطبخ وجبة العشاء لحفل زفاف أقيم داخل القاعة، وانزلق على الأرض ووقع في قدر شوربة الدجاج، وأصيب على إثر ذلك بحروق أفقدته حياته في صباح الاثنين الماضي.

يذكر أن الراحل عيسى كان يعمل في مجال الطبخ منذ 8 أعوام، حيث كان يطهو الطعام في حفلات الأعراس ومجالس العزاء ومختلف المراسيم، ومنذ سنتين وهو يعمل في قاعتي حفلات.