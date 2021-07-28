نيزك ضخم يضيء سماء النرويج ويحوّل ليلها الى نهار

أضاء نيزك ضخم سماء جنوب النرويج لفترة وجيزة ليلة السبت إلى الأحد 25 يوليو، مرفقًا بصوت مرتفع أثار الرعب في قلوب السكان المحليين أثناء مروره فوق منازلهم.

وسجلت الكاميرات في مناطق جنوب النرويج وميض ضوء قوي من نيزك كبير دخل الغلاف الجوي للأرض لتنطلق بعدها عمليات البحث الواسعة عن الصخر الغامض القادم من الفضاء.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار حيث يعتقد بأنه وقع بعيدًا عن العاصمة أوسلو.

وبدأت تقارير مشاهدة النيزك تصل حوالي الساعة الواحدة صباحًا مع ظهور هذه الظاهرة شمالًا حتى تروندهايم.

كما التقطت كاميرا ويب في هولميستراند، جنوبي أوسلو، كرة نارية تجتاح السماء مع وميض ساطع.

وبدأت شبكة النيازك النرويجية في تحليل لقطات فيديو وبيانات أخرى يوم الأحد في محاولة لتحديد مصدر النيزك ووجهته، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن النيزك ربما يكون قد ضرب الأرض في منطقة حرجية كبيرة تسمى فينيماركا، على بعد 60 كيلومترًا (40 ميلًا) غرب العاصمة أوسلو.

وقال "مورتن بيليت" من الشبكة الذي شاهد وسمع النيزك لوكالات إخبارية عالمية: "كان هذا جنونيًا، ولم يتم العثور على حطام، وبالنظر إلى الموقع "الصعب"، يمكن أن يستغرق حوالي 10 سنوات للبحث عن الصخرة".

وقال "بيليت" إن النيزك سافر بسرعة 15-20 كيلومترا في الثانية وأضاء سماء الليل لحوالي خمس إلى ست ثوان، فيما قال شهود العيان إنهم شعروا بهبوب رياح أقوى حيث تسبب الحدث أيضًا في موجة ضغط.

وقال "بيليت": "ما كان لدينا الليلة الماضية عبارة عن صخرة كبيرة تنتقل على الأرجح من بين المريخ والمشتري، وهذا يخلق ضجة وخفة وإثارة كبيرة بيننا (الخبراء) وربما بعض الخوف من بين الآخرين".

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