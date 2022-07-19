هاتف رياض محرز المكسور يُعرضه للسخرية.. ورده جاء مفاجئا

سخر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من الهاتف المكسور الذي يملكه نجم مانشستر سيتي رياض محرز الذين جدد عقده مع النادي قبل أيام مقابل 7.3 مليون يورو في الموسم.

وأثار رياض محرز حيرة جمهوره حين نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" يعلن من خلالها توجهه إلى هيوستن بولاية تكساس مع مانشستر سيتي في جولة لخوض فترة تحضيرية للموسم المقبل.

وقد لاحَظ مُتَابِعو محرز الحالة المزرية التي وصل له هاتفه الأزرق من نوع iPhone 13 Pro وتساءلوا عن السبب الذي قد يمنعه من شراء جهاز جديد أو حتى إصلاحه الضرر الذي لحق به.

وسارع معجبوه إلى الإشارة إلى ثراءه وأنه يجب عليه إما إصلاح هاتفه أو شراء هاتف جديد، خاصة بعدما جدد عقده مع مانشستر سيتي مدته 3 سنوات، أي حتى صيف 2025.

وقال أحد المعلقين على تويتر: "آه .. حتى هذا الملياردير يستخدم هاتفًا متصدعًا".

وكتب آخر مازحًا: "إذا كان بإمكان محرز استخدام جهاز iPhone معطل، فأنا بحاجة إلى أن أهدأ حينها".

في المقابل أشاد مستخدم آخر بمحرز لاحتفاظه بهاتفه المتصدع، وكتب معلقًا: "لا حرج في هاتفك المكسور، استمر في استخدامه طالما أنه يعمل بما يرضيك، يمكنك الحصول على هاتف جديد ويتعرض للكسر في نفس الأسبوع".

رياض محرز يرد على التعليقات الساخرة

وبعدما تحول هاتف رياض محرز المكسور إلى حديث السوشال ميديا خلال الساعات الماضية، قرر مهاجم السيتي أن يدافع عن هاتفه المكسور باستخدام ذريعة قوية وطريفة في الوقت ذاته.

الترجمة: "كنت بانتظار تجديد العقد"

وفي الوقت الذي توقع جمهور رياض محرز بأن يخبرهم أن الهاتف لا يزال يعمل، وبالتالي لا يحتاج إلى استبداله أو إصلاحه ... كان رده مختلف جدًا حين أخبرهم بأنه كان ينتظر تمديد عقده من قبل السيتي وبالتالي الحصول على الأموال التي تمكنه من شراء هاتف جديد.

رياض محرز يمدد عقده

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الجمعة الماضي، 15 يوليو 2022، تجديد عقد النجم الجزائري رياض محرز لمدة 3 مواسم، ليمتد حتى عام 2025.

وكان اللاعب الدولي الجزائري قد سجل 11 هدفًا بالدوري الإنجليزي في الموسم الأخير، وأسهم مع نادي مانشستر سيتي بـ108 أهداف، ما بين صناعة وتسجيل على مدار مسيرته.

راتب رياض محرز مع مانشستر سيتي

لم يتم الإعلان رسميًا عن راتب رياض محرز، ولكن التقارير الصحفية تشير إلى أنه مستمر بنفس الراتب، الذي تقاضاه في الأعوام الماضية، والذي يصل إلى 7.3 مليون يورو في الموسم.

مدة عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي

عقد رياض محرز الجديد مع مانشستر سيتي مدته 3 سنوات، ليستمر النجم الجزائري مع السيتي حتى صيف 2025.