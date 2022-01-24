هروب 100 قرد تجارب من شاحنة .. والشرطة الأمريكية تحذر

نجحت السلطات الأمنية التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية في السيطرة على 100 قرد تجارب كانوا قد هربوا من شاحنة تعرضت لحادثٍ مروري وهي في طريقها إلى ولاية فلوريدا يوم الجمعة الماضي.

وأفاد بيان صحفي صادر عن مكتب شرطة ولاية بنسلفانيا أن شاحنة كانت تقل القردة في مقطورة مغلقة اصطدمت بشاحنة أخرى أثناء قيادتهما على الطريق العام، وتسبب الحادث في سقوط الصناديق المليئة بالقردة على الطريق.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي إن "عددًا قليلًا من القرود هرب من مكان الحادث وتوجه إلى المنطقة المحيطة"، وأوصت الشرطة السكان بالابتعاد عن مكان الحادث والاتصال برقم 911 إذا رصدوا أحد الحيوانات السائبة.

وفي صباح يوم السبت، غردت شرطة الولاية عبر "تويتر" بأنه لا يزال هناك قرد واحد في عداد المفقودين، قبل صدور بيان جديد في نفس الليلة ينبه السكان إلى أنه تم العثور على كل جميع القردة وعددها 100.

وأصدرت الشرطة صورة لأحد قرود التجارب قردًا جالسًا على شجرة قبالة الطريق 54، وهو أحد قرود Cynomolgus - المعروفة أيضًا باسم قرود المكاك طويلة الذيل - وهي مطلوبة مؤخرًا للبحث عن لقاحات ضد الفيروسات.

فيما قالت "كريستين نوردلوند"، المتحدثة باسم مركز السيطرة على الأمراض: "تم حساب كل القردة لكن تم قتل ثلاثة منها".

وذكرت بأن قرود المكاك كانت في طريقها إلى المختبر دون تحديد موقعه، ونوع البحث الذي ستُستخدم فيه، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا في أن تكون تستخدم لتجربة لقاح كورونا.