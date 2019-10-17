هكذا هنأ أفيخاي أدرعي ومسؤولون آخرون من الكيان الصهيوني الفنان عمرو دياب في عيد ميلاده

على ما يبدو أن النجم المصري عمرو دياب لدية قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا ليس فقط في جميع دول العالم وحسب، وإنما هناك من يتابعه ويهتم بأخباره من الكيان الصهيوني، وظهر ذلك خلال التهنئات التي تم إرسالها بمناسبة عيد ميلاد الهضبة الـ58.

وكان المتحدث باسم الجيش المحتل للأراضي الفلسطينية أفيخاي أدرعي قد وجه رسالة مصورة إلى النجم عمرو دياب، ظهر من خلال المقطع وهو يستمع إلى أغنية "قمرين"، وقال للهضبة: "العملاق عمرو دياب كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك، لا بد أن نوجه لك التحية والمحبة من هنا من إسرائيل وكما تعلم أنت أفضل مطرب عربي على قلبي من ان كنت في مصر من أيام الثانوية العامة، وتعرفت وقتها على ألبوم "قمرين"، والموسيقى تعتبر جسرًا لتبادل الثقافات بين الشعوب".

#عمرو_دياب... من أقرب الفنّانين العرب على قلبي... كل عام وأنت بألف خير، ولل ١٢٠ بمناسبة عيد ميلادك.

إليك هذه #الرّسالة الخاصّة منّي... @amrdiab pic.twitter.com/t69EIelM1H — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١١ أكتوبر ٢٠١٩

وترك أدرعي تعليقًا على التهنئة التي نشرها عبر توتير: "عمرو دياب..من أقرب الفنانين العرب على قلبي، كل عام وأنت بخير، وللـ120 بمناسبة عيد ميلادك، إليك هذه الرسالة الخاصة مني".

وفي ذات السياق، هنأ المتحدث باسم رئيس الوزراء للكيان المحتل أوفير جنلدمان الفنان عمرو دياب وقال له: "أتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلاد سعيد مني شخصيًا ومن جميع معجبيه هنا".

وأضاف: "إنه يحظى باسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة، سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة تميلي معاك...كل عام وأنت بخير يا عمرو تملنا معاك".

أتمنى للفنان الكبير #عمرو_دياب @amrdiab عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه هنا. إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تملي معاك".



كل عام وأنت بألف خير يا عمرو! تملنا معاك. https://t.co/8hCsDf1CEX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

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