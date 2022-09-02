هل تذكرون جريندايزر ؟ سيطير مجددًا في سماء موسم الرياض

ذا كنت من مواليد السبعينات وكنت من أشد المعجبين بشخصية دوق فليد في سلسلة أفلام الكرتون جريندايزر ، نزف لك اليوم خبرًا سارًا يتعلق بالكرتون الذي انطلق في العام 1975 ولاقى نجاحًا هائلًا بالوطن العربي؟

اليوم وبعد 49 عامًا من توقفها في الحلقة الـ74 تعود سلسلة أفلام الكرتون جريندايزر للأطفال ولكن بحُلة جديدة، بعد تعاونٍ مشترك بين المملكة العربية السعودية واليابان لإعادة شخصية دوق فليد إلى الشاشة مجددًا.

قبل أيام، أعلنت شركة "مانغا"، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك)، عن توقيعها اتفاقًا مشتركًا مع عدد من الشركاء اليابانيين العالميين، من ضمنها شركة دايناميك بلاننج المالكة لحقوق "جريندايزر"، لإعادة مشروع جريندايزر تحت مسمى PROJECT G.

وسيتم إطلاق مشرع PROJECT G في موسم الجيمرز بالبوليفارد في مدينة الرياض، بحضور نخبة من رواد عالم الأنميشن"الأنمي" والمانجا العالميين.

المصدر: شركة مانجا للإنتاج

وسيمنح المشروع الجديد الفرصة للجمهور والمواهب العربية والعالمية من أجل تصميم مركبة آلية مستوحاة من المركبات الفضائية المعادية المعروفة بـ"اليوفو" من عالم جريندايزر مع إمكانية استخدامها في المشروع الجديد، وذلك من خلال مسابقة عالمية ستقوم بإطلاقها قريبًا بقيمة تقدر بـ $15000 دولار أمريكي.

ونشرت شركة مانجا عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو يظهر الحركة البشرية في بوليفارد الرياض، وإطلاق المشروع وظهور صور وشعارات جراندايزر، وأبطال المسلسل، على واجهات المباني.

بعد أكثر من 40 عام #جريندايزر_يعود



من خلال #مانجا_للإنتاج مع شركائنا في اليابان يرجع جريندايزر إلى العالم انطلاقًا من شاشات بوليفارد سيتي الرياض بحضورٍ كريم من عالم الأنميشن والأفلام والترفيه والإعلام وتواجد مجموعة واسعة من محبي جريندايزر. @NextGrendizer #ProjectG pic.twitter.com/5fDFk4PM4d — Manga Productions شركة مانجا للإنتاج (@manga_prd) August 25, 2022

ويعد اختيار شركة مانجا التابعة لمؤسسة مسك السعودية بمثابة تقدير ياباني وعالمي للشباب السعودي وطموحهم وقدراتهم في عالم الأنيميشن، كما أن اختيار السعودية والرياض تحديدًا للإعلان العالمي المهم الذي سيصل لليابان ومختلف الدول دليلًا على قوة ومكانة السعودية الثقافية والإبداعية.

جريندايزر

انطلقت سلسلة الخيال العلمي "جريندايزر" منذ الخامس من أكتوبر عام 1975 واستمر لمدة 74 حلقة.

واكتسب كرتون جريندايزر شعبية واسعة في العالم العربي تزامنًا مع بدء عرضه على المحطات التلفزيونية العربية، ولاقى نجاحًا هائلًا في الوطن العربي، من حيث المشاهدات، وتعد الدبلجة من أحد أهم أسباب نجاح النسخة العربية.

تقوم فكرة الكرتون الذي غنى شارة مقدمته ونهايته الراحل سامي كلارك، على الصراع الأزلي القائم بين الخير والشر.

قصة جريندايزر

تدور قصة المسلسل حول زعيم فضائي شرير يدعى فيغا الكبير ويسكن داخل مركبة فضائية ويهدف إلى السيطرة على كواكب الكون، ويستخدم مجموعة من الرجال الآليين لمساعدته على غزو الكواكب.

وفي أحد الأيام يقرر فيغا الكبير غزو كوكب فليد المسالم وينجح في ذلك، لكن دايسكي أمير كوكب فليد ينجح في الهرب من الشرير فيغا بواسطة "جريندايزرز"، وهو رجل آلي تم صنعه وتطويره على كوكب فليد المشهور بالتقدم العلمي.