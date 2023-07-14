هل روجت Maybelline للمثلية الجنسية؟ شاهد الإعلان واحكم بنفسك

البوابة - تعرضت علامة "ميبلين – Maybelline” الأمريكية للمستحضرات التجميلية، لوابلٍ من الانتقادات بعدما تعاونت مع رجال من أجل الترويج لمنتجاتها الجديدة من مستحضرات التجميل والمكياج.

الانتقادات الموجهة ضد علامة "ميبلين – Maybelline بدأت منذ أمس الخميس، حين نشر الحساب الرسمي لـ Maybelline New York عبر تطبيق "إنستغرام" مقطع فيديو ترويجي لملمع الشفاه الجديد مستعينة بخبير المكياج الشهير "ريان فيتا - Ryan Vita".

ريان فيتا

وشوهد خبير المكياج ريان فيتا في الفيديو وهو يضع ألوانًا مختلفة من ملمع الشفاه الذي طرحته شركة ميبلين مؤخرًا على شفتيه، رغم الحية الطويلة التي تملأ وجهه.

وفي منشور آخر لـ ميبلين الأسبوع الماضي، تم التعاون مع فنان المكياج زاك تايلور أيضًا للترويج لمنتج صيفي جديد أطلقته العلامة التجارية.

ميبلين Maybelline تروج للمثلية الجنسية

وأثارت هذه الخطوة على الفور سيلًا من التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا العلامة التجارية لتعاونها مع الرجال من أجل الترويج لمنتجات خاصة بالنساء ولا يستخدمها سوى النساء ومن أبرزها ملمع الشفاه.

وعلق أحد الأشخاص على المنشور الذي يظهر فيتا وهو يضع أحمر الشفاه قائلاً: "حقًا لا أريد أن أرى رجالًا يقومون بوضع مكياج !!! كلام فارغ.'

في هذه الأثناء، علق آخر قائلاً: "هل تعتقد حقًا أننا نرغب في شراء أحمر الشفاه بعد رؤية هذا؟ أنا أحب مايبيلين لكن لا يمكنني التعامل مع هذا الأمر".

يذكر أن علامة ميبلين قد تعرضت قبل أشهر لحملة انتقادات لاذعة، بعدما تعاونت مع المتحول المتحول جنسيًا ديلان مولفاني.

ديلان مولفاني

في أبريل، نشرت شركة ميبلين مقطع فيديو على صفحتها على TikTok، ظهر فيها ديلان يستخدم منتجاتها، الأمر الذي أثار غضب المستخدمين الذين دعو إلى مقاطعة الشركة المنتجة.