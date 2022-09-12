هندي يقطع لسانه لتقديمه قربانًا للآلهة

أقدم رجل هندي يبلغ من العمر 40 عامًا على قطع لسانه وتقديمه قربانًا لإله في معبد هندوسي في مدينة كوشامبي التابعة لولاية أتر برديش.

وقالت الشرطة المحلية في بيان رسمي أن رجلًا يدعى "سامبات" جرى نقله إلى المستشفى المحلي وهو في حالة حرجة بعدما أقدم على قطع لسانه وتقديمه كقربان لآله هندوسي سبقها تنفيذ طقوس هندوسية ومنها الغطس في نعر الغانجا فيكوبري غات.

وقال الضابط الأمني أبهيلش تيواري: “وعند وصول سامبات إلى المبنى الرئيسي للمعبد رفقة زوجته حاملًا لسانه بيده بعد أن قطعه بسكين حادة ثم وضعه على باب المعبد".

وتابع: “وعند رؤية الدماء تنزف من فم الرجل، هرع رجال الأمن نحوه ونقلوه إلى المستشفى بمساعدة المصليين".

وأشار إلى أن زوجته أوضحت للشرطة، أن سامبات "ضحى" بلسانه لإرضاء الآلهة، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.

وقال كبير المشرفين الطبيين في مستشفى منطقة كوشامبي، الدكتور ديباك سيث، إن وضع الرجل حرج، مشيرًا إلى أنه قد يضطر إلى نقله إلى مستشفى في براياجراج".

ومع ذلك، أعربت بانو ديفي عن جهلها بسبب تصرفات زوجها: "ليس لدي أي فكرة عن سبب قيامه بذلك. وقالت الليلة الماضية، أعرب عن رغبته في زيارة المعبد ورافقته كما فعلنا مرات عديدة في الماضي، مضيفة أن للزوجين أربع بنات وولدين.

من هي السعودية زينب العلوان التي خطفت الأنظار في مهرجان فينيسيا؟

تفاصيل جديدة في جريمة قتل المعلمة السعودية وفاء الغامدي على يد زوجها

الأعراس الملكية البلجيكية: الأميرة ماريا لورا تتزوج من شاب مغربي يهودي