والدة ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تخطف الأنظار .. والمتابعون: وين الأم؟

نشرت ملكة جمال السعودية ريهام القحطاني، المعروفة بـ رومي القحطاني ، صورة جمعتها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

ولفتت والدة رومي القحطاني الأنظار لها نظرًا لجمالها وملامحها التي بدت صغيرة لدرجة أن المتابعين لم يصدقوا أنها الأم رغم أن رومي أكدت ذلك بالتعليق المرفق بالصورة والذي قالت فيه: "ماما الله لا يحرمني من وجودك و دعائك وحنانك".

وتفاعل متابعو رومي مع الصورة وأمطروها بعبارات الغزل والمدح.

وكانت رومي القحطاني قد خطفت الأنظار لها خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2021 التي أقيمت في مصر شهر نوفمبر الماضي.

ونجحت رومي في لفت الأنظار لها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تناقلت صفحات منوعة صورها قبل وأثناء استعدادها للمشاركة في المسابقة.

رومي القحطاني