ودع ودع .. إسرائيل تستفز الفلسطيين بأغنية أحمد سعد "وسع وسع"!

أثارت هيئة البث الإسرائيلي، المالكة لقناة (مكان 33) الناطقة باللغة العربية، "سخرية" الشارع الفلسطيني بعد محاولتها إقناع عرب الداخل (عرب 48) عدم المشاركة في انتخابات الكنيست الـ25 والتي انتهت أمس من خلال الاستعانة بالفنان المصري أحمد سعد وسرقة إحدى أغانيه الشهيرة.

ونشرت الهيئة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج ساخر يحمل اسم "الشو سمو"، والذي يبث على قناة مكان 33، وقد سرقت موسيقى أغنية الفنان المصري أحمد سعد "وسع وسع".

وظهر المغني في مقطع الفيديو الساخر وهو يقوم بتقليد عضو الكنيست إيتمار بن غفير، ليخبر العرب بـ"توديع" التمثيل العربي في الكنيست الإسرائيلي ويدعوهم لنسيان الأقصى والجلوس في المنزل أو الاستمتاع في أحد الشاليهات في أريحا أو شواء سمك الفيله في أحد الأحراش.

وطلب المغني الساخر من المنتخبين العرب "قراءة الفاتحة" على التمثيل العربي في البرلمان، ونسيان "الأرض الفلسطينية" زاعمًا أن الله وعدهم بها وأن فلسطينيين موعودين بـ"الأردن". (حسب قوله)

وبتعليقاتٍ ساخرة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مقطع الفيديو مؤكدين أن الهدف منه كان الإساءة للقضية الفلسطينية لكن النتيجة جاءت عكسية.

في المقابل، عبّر عدد من المغردين عن غضبهم من الإساءة المتعمدة للشعب الفلسطيني، مستذكرين الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني منذ عقود والمتمثل بالقتل والتشريد والأسر والإبعاد وما يرافقها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، وكذلك اتباع نهج "أسرلة" التعليم وفرض المناهج الإسرائيلية القائمة على معلومات مزيفة.

كما استذكر كثيرون محاولة دولة الاحتلال الإسرائيلي بث "رسائل سامة" في المجتمع الفلسطيني كمحاولة لتفكيك الرابط الفلسطيني القومي العربي لدى الجيل الجديد من الشعب الفلسطيني وما يرافقها من عمليات هدم متعمد للآثار العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية وسرقة التراث العربي الفلسطيني.