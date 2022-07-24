وزير الداخلية الأردني مازن الفراية يتخلى عن بدلته العسكرية ويسجل هدفًا

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بالإطلالة الرياضية التي اعتمدها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الذي لطالما اعتاد الظهور ببدلته العسكرية أو الرسمية خلال المناسبات الحكومية أو المقابلات التلفزيونية أو المؤتمرات الصحفية.

وجاءت إطلالة مازن الفراية الرياضية خلال مشاركته في مشاركته في مباراة نجوم الأردن القدامى ونجوم العرب القدامى التي أقيمت على استاد الملك عبدالله الثاني تكريمًا للعاب المعتزل مراد النوايسة حارس مرمى ذات راس السابق.

ونجح الفراية خلال المباراة الودية في تسجيل هدف لصالح نجوم الأردن القدامى، الذي كان يلعب وديًا في مواجه فريق نجوم العرب القدامى.

وخلال المباراة، استغل الفراية تمريرة عرضية من اللاعب المعتزل جعفر حماد، مودعًا الكرة في مرمى فريق نجوم العرب القدامى.

وبعد انتهاء المباراة، قال الفراية في تصريحات للتلفزيون الأردني: "يبدو أن اللاعبين تساهلوا معي قليلًا لحظة تسجيلي للهدف"، وذكر أن مشاركته في المباراة رمزية كدعم للاعب النوايسة.

وأضاف: "اللاعبين الحاليين أو المعتزلين يستحقون كل تكريم من الجماهير ومن الشركات، وعلى الأقل الحضور في مباراة اعتزالهم، واحتضانهم من قبل الشركات".

مازن الفراية بالبدلة الرياضية

وتفاعل الشارع الأردني مع إطلالة مازن الفراية الرياضية بين من أشاد بها واعتبرها انعكاسًا لروحه الرياضية فيما رآها البعض غير مناسبة لمكانته الرسمية في المجتمع الأردني بحكم منصبه كوزير للداخلية.

مازن الفراية

اسمه الكامل: مازن عبد الله هلال الفراية

ولد الفراية 1 نيسان 1969

دراسة مازن الفراية

أنهى الفراية دراسته الثانوية عام 1987

تخرج من الجناح العسكري لجامعة مؤتة عام 1992.

نال درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من الجامعة نفسها.

حصل على درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية من الكلية الحربية الأمريكية.

حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة.

مناصب شغلها مازن الفراية

رئيس شعبة العمليات في مديرية العمليات الحربية المشتركة.

شارك في بعثة مراقبة الأمم المتحدة في جورجيا.

ممثل الأردن في القيادة المركزية الأمريكية.

رئيس دائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم.

مدير خلية عمليات أزمة كورونا.

نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

الحياة الشخصية لـ مازن الفراية

تزوج عام 1994 ولديه خمسة أبناء؛ ثلاث فتيات وصبيان.