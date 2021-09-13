وسط صراخ وتشجيع الحشود.. قط يتدلّى من سقف ملعب هارد روك بأمريكا

ترددت أصداء صرخات الخوف والرعب في جميع أرجاء ملعب "هارد روك" الخاص بفريق ميامي دولفينس في دوري كرة القدم الأمريكية عندما تشبثت قط بسلك المنصة قبل أن تسقط إلى الطابق الأرضي في النصف الأول من مباراة كرة القدم ليلة السبت بين جامعة ميامي وولاية الأبلاش.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يوثق اللحظة التي تشبثت فيه القط بالسلك وسط صرخات مئات الآلاف من الجماهير الذين أخرجوا هواتفهم النقالة لتوثيق هذه اللحظة.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

في حين سارع قسم من الجمهور بإعداد شبكة مؤقتة من خلال استخدام العلم الأمريكي وبدأوا بتشجيع القط على السقوط نحوهم حتى يتمكنوا من مساعدته.

CAT SURVIVES FALL AT HARD ROCK STADIUM!!!! #SaveTheCat pic.twitter.com/oPNGgfUltZ — Yianni Laros (@Yiannithemvp) September 11, 2021

وبعد فترة وجيزة، فقد القط الخائف قبضته على السلك وبدأ في السقوط ولحسن الحظ، كان هؤلاء المشجعون في الأسفل جاهزين، وتم إنقاذ القط باستخدام أحد الأعلام.

ولا يبدو أن القط تعرض للأذى بعد السقوط، حيث سرعان ما حمله المشجعون وأظهروه للجميع ليتأكدوا بأن القط على ما يرام.

ملعب هارد روك

ملعب هارد روك هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في حدائق ميامي بفلوريدا، وهو الملعب الرئيسي لفريق Miami Dolphins التابع للرابطة الوطنية لكرة القدم (NFL).

يستضيف ملعب هارد روك أيضًا فريق ميامي هوريكانز لكرة القدم. بالإضافة الى لعبة Orange Bowl، وهي لعبة كرة قدم جامعية سنوية، وبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وابتداءً من عام 2022، سيكون ملعب هارد روك أيضًا مضيفًا لسباق الفورمولا 1، والذي سيقام في حلبة استاد هارد روك، والتي تدور حول الملعب.

كان ملعب هارد روك موطن فريق فلوريدا مارلينز في دوري البيسبول الرئيسي (MLB) من 1993 إلى 2011.