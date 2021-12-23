حظر التجول يتصدر الترند في السعودية .. ما القصة؟

تصدر وسم "حظر التجول" قائمة الأكثر تغرديًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضي بتغريدات تتسائل عن الخبر وما إذا كان حقيقة أم مجرد إشاعة.

وشهد الوسم نقاشًا محتدًا بين المغردين حول القرارات المرتقبة في السعودية للتعامل مع متحور "أوميكرون" الجديد وإمكانية فرض حظر كلي مرة أخرى للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وتنوعت تغريدات النشطاء بين مؤيدٍ لقرار فرض الحظر خاصة مع الاستنفار العالمي بسبب المتحور الجديد وبين من أعرب عن قلقه من مدى فعالية اللقاحات على مقاومته.

فيما أظهر قسم من النشطاء شعورهم بالانزعاج من مروجي إشاعة حظر التجول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية في الوقت الذي لم يصدر أي تعليق رسمي بهذا الشأن حتى هذه اللحظة.

كما شهد الوسم تعليقات طريفة تحمل في طياتها آمالًا في إعادة فرض حظر التجول بهدف التغيب عن الدراسة وحتى إجراء الاختبارات عن بُعد.

ورصدنا لك في هذا التقرير جزءًا من هذه التعليقات:

يذكر أن منحنى إصابات فيروس كورونا في السعودية ارتفع 120 في المائة خلال أسبوع، بعد أن سُجلت يوم الأربعاء الماضي 88 حالة، و85 إصابة يوم الخميس الماضي، ثم 80 حالة جديدة يوم الجمعة الماضي، لتقفز إلى 116 إصابة جديدة يوم السبت الماضي، ثم 104 حالات يوم الأحد، وقفزت الإصابات أمس إلى 146 حالة جديدة، وارتفعت اليوم 120 في المائة لتسجل 222 حالة جديدة، من بينها 28 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في السعودية 551 ألفاً و210 حالات.

كما سجلت اليوم، حالة وفاة واحدة، ليبلغ الإجمالي 8865 حالة وفاة.