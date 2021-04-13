وصلة رقص على "تيك توك" تُجرد ملكة جمال بابوا غينيا من تاجها

قررت لجنة مسابقة ملكة جمال بابوا غينيا، وهي دولة على جزيرة في جنوب غرب المحيط الهادي بالقرب من إندونيسيا، تجريد حاملة اللقب للعام الحالي من لقبها بعد مشاركتها مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

وواجهت "لوسي ماينو"، البالغة من العمر 25 عامًا، والتي عملت أيضًا كقائد مشارك لفريق كرة القدم النسائي في بابوا غينيا الجديدة، مضايقات شديدة عبر الإنترنت بعد أن شاركت مقطع فيديو لنفسها وهي ترقص على تطبيق مشاركة الفيديو"تيك توك - TikTok".

يتعذر على موقع البوابة نشر الفيديو

وأثار قرار تجريد "لوسي" من لقبها انتقادات عارمة من قبل معارضين ووصفوه بأنه كشف عن ثقافة راسخة في كراهية النساء في البلاد.

وعلى الرغم من أن "لوسي" قررت حذف الفيديو من حسابها على "تيك توك" الى أن لجنة ملكة جمال جزر المحيط الهادئ قالت إنه ليس من المناسب لـ "نموذج يحتذى به" مشاركة مقطع فيديو لها وهي ترقص بهذه الطريقة.

وتم تنزيل الفيديو من حساب "لوسي" الخاص ومشاركته على منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، حيث تكدس آلاف الأشخاص لانتقادها.

وبعد الفيديو ورد الفعل العنيف عليه، قررت الإدارة سحب التاج من "لوسي"من قبل لجنة ملكة جمال جزر المحيط الهادئ ملكة بابوا نيو غينيا هذا الأسبوع.

وقالت اللجنة في بيان "هدفنا الأساسي هو تمكين المرأة، نحن منصة فريدة من نوعها نهدف الى تعزيز التراث الثقافي والقيم التقليدية والمشاركة من خلال السياحة دعم بلدنا وشعبنا".

من جهته شجب "آلان بيرد"، حاكم إيست سيبيك والرئيس المشارك لتحالف البرلمانيين ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، المضايقات عبر الإنترنت التي تعرضت لها "لوسي"، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "أي نوع من المجتمع يدين تعذيب النساء وقتلهن، ومع ذلك ينزعج عندما تقوم شابة بعمل فيديو رقص؟".

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