وعاء الطلاء .. حقائب غريبة من LV بـ2,360 ألف دولار أمريكي!

أثارت دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون - Louis Vuitton‏" صدمة عشاق الموضة والأزياء بمجموعة حقائب جديدة على شكل وعاء الطلاء ضمن مجموعتها لخريف وشتاء 2022.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية الفاخرة، فإن الحقائب الجديدة هي بنات أفكار المصمم الراحل "فيرجيل أبلوه" الذي كان قد صممها قبل وفاته بعد صراع مع مرض السرطان في 2021.

وشوهدت التصاميم الجديدة من حقائب لوي فيتون لأول مرة خلال عرض أزياء الرجال لخريف وشتاء 2022؛ وهي المجموعة الأخيرة من تصميم "أبلوه”.

بعد شهرين تقريبًا من وفاته، جمعت مجموعة لوي فيتون مواسم متعددة من أعمال المصمم الراحل معًا مع الـLogo الخاص بـLouis Vuitton آنذاك والآن والتي استمرت في تحديد الإنتاج الإبداعي للعلامة التجارية الفرنسية الفاخرة.

في حين أن العلامة التجارية معروفة بمنتجاتها الجلدية وتاريخها مع الحقائب والأمتعة، ولعملها مع مصممين عالميين مثل تاكاشي موراكامي، ويايوي كوساما، وسوبريم وغيرهم ممن أعادوا تفسير قطع LV الكلاسيكية، نادرًا ما تغامر مع مصمم عُرف بتصاميمه الجريئة مقل "أبلوه".

وصرحت دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون" أن حقائب "وعاء الصبغ" تأتي بستة ألوان، البرتقالي والأحمر والأرجواني والأصفر والأزرق والأخضر.

وعاء الطلاء من لوي فيتون

يأتي تصميم حقائب "لوي فيتون" الغربية على شكل علبة طلاء حقيقية، وتتميز بمقبض معدني مصقول من الكروم مع قمة حلقية تنفتح على مفصلة جلدية لتوفير الوصول إلى داخل الحقيبة.

كما نُقش على الحقيبة عبارات شبيهة تمامًا بالتي نراها على وعاء الطلاء الحقيقية مثل "قابلة للاشتعال" و”المكونات” و"تاريخ الإنتاج" وغيرها.

وبطبيعة الحال، يظهر LV Monogram أيضًا على الحقائب الجديدة، الذي نقش على المقبض وبزخرفة جميلة على أقسام المقبض.

سعر حقائب وعاء الطلاء

بلغ سعر الحقيبة بحسب ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي 2,360 ألف دولار أمريكي، وسط تساؤلات هل يعقل أن يقوم أحدهم بشراء مثل هذه الحقيبة بهذا السعر الباهظ؟

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