وفاة أميرة في كابول .. وهذه صلتها بآخر ملوك أفغانستان

توفت يوم السبت الماضي، 25 ديسمبر 2021، الأميرة مريم بيغوم، ابنة آخر ملوك أفغانستان الملك محمد ظاهر شاه.

وكشفت وسائل إعلام محلية في أفغانستان أن الأميرة مريم لفظت أنفاسها الأخيرة في أحد مستشفيات العاصمة الأفغانية كابول.

لم يعلن عن سبب الوفاة أو مرض الأميرة، وتم دفن جثمان الأميرة مريم في كابول اليوم أمس الأحد.

الملك محمد ظاهر شاه

الملك محمد ظاهر شاه (16 أكتوبر 1914 - 23 يوليو 2007) هو آخر ملوك أفغانستان، نصب ملكًا في 8 نوفمبر 1933 وهو بعمر التاسعة عشر بعد أن اغتيل والده الملك محمد نادر شاه في وقت لاحق أمام عينيه.

تزوج الملك محمد ظاهر شاه من ابنة عمه حميراء بيغوم في عام 1931 في كابول، وأنجبا ستة أبناء وابنتين:

الأميرة بلقيس بيغوم (17 أبريل 1932)

الأمير محمد أكبر خان (4 أغسطس 1933- 26 نوفمبر 1942)

ولي العهد الأمير أحمد شاه (23 سبتمبر 1934)

الأميرة مريم بيغوم ( 2 نوفمبر 1936)

الأمير محمد نادر خان ( 21 مايو 1941)

الأمير شاه محمد خان ( 15 نوفمبر 1946-7 ديسمبر 2002)

الأمير محمد داوود باشتونيار خان (14 أبريل 1949)

الأمير مير ويس خان (7 يناير 1957)

ملكة أفغانستان

في 8 نوفمبر 1933 وبعد اغتيال والد زوجها الملك محمد نادر شاه، تم تتويج ابنه ملكاً وتتويج حميراء بيغوم ملكة قرينة.

في عام 1946 أسست الملكة حميراء بيغوم جمعية المرأة والتي تعتبر أول مؤسسة نسائية في أفغانستان.

وفي عام 1959 قامت بخلع حجابها تلبية لدعوة رئيس الوزراء محمد داوود خان للنساء الأفغانيات بخلعهن الحجاب.

النفي

في عام 1973 وبينما كان زوجها الملك محمد ظاهر شاه في إيطاليا يخضع لعملية جراحية في عينه فضلاً عن عملية في الظهر، قام ابن عمه ورئيس وزرائه السابق محمد داوود خان بانقلاب على نظام الحكم وأعلن عن تأسيس حكومة جمهورية.

وفي أغسطس التالي للانقلاب تنازل الملك محمد ظاهر شاه عن الحكم بدلًا من المخاطرة في إدخال البلاد في حرب أهلية، قضت حميراء بيغوم مع زوجها الملك الـ29 عامًا التالية في المنفى في إيطاليا في ڤيلا بمجمع أولغياتا الغني في ڤياكاسيا شمال مدينة روما.

الوفاة

قبل أسابيع قليلة من عودتها المقررة إلى أفغانستان برفقة زوجها والذي كان قد عاد مؤخرًا، نقلت حميراء بيغوم إلى المستشفى بسبب أزمة قلبية ومشاكل في التنفس، حيث توفيت بعد يومين.

أعيد جثمانها إلى أفغانستان وتم استقباله بحضور كبير من قبل عسكريين ومدنيين وزعماء قبائل ووزراء في حكومة الرئيس حامد كرزاي، وأقيمت لها مجالس تأبينية في مسجدين بكابول، ودفن جثمانها في الضريح الملكي في العاصمة كابول.

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