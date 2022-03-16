وفاة ساز المشهورة .. حادث سير أم مرض عُضال؟

تصدر وسم #وفاه_ساز_المشهوره قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بتغريدات تتساءل عن هوية ساز المشهورة وسبب وفاتها.

وتنوعت التغريدات على الوسم بين من ترحم على المشهورة ساز القحطاني والدعاء لها بأن يغفر الله لها وأن يله أهلها الصبر والسلوان وبين من استعاذ من الموت الفجأة.

فيما تساءل القسم الآخر من المغردين عن سبب وفاة المشهورة ساز حيث ذكر البعض بأنها تعرضت لحادث سير أليم أثناء تواجدها في السيارة في أحد شوارع الرياض، ولم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة هذه المعلومة.

في حين شكك البعض من حقيقة وفاتها وأشاروا بأنها مجرد "إشاعة" من أجل تصدر الترند وكسب المزيد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما كشفت وسائل اعلام مختلفة، ان سبب وفاة مشهورة ساز القحطاني بعد صراع طويل مع المرض، حيث لم تكشف أي تفاصيل جديدة بشان وفاتها.

من هي ساز المشهورة