وفاة عاملة ألقت بنفسها من الطابق الثاني هربًا من حريق في الكويت

لقيت عاملة منزلية حتفها بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الثاني هربًا من حريق ضخم اندلع في منزل مخدوميها وتسبب في إصابة ثلاثة أطفال ووالدتهم بالاختناق.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام في الكويت بأن بلاغًا ورد إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة العارضية وتسبب في احتجاز مواطنة و3 من أطفالها وعاملة.

وعلى أثر البلاغ، توجهت فرق الإنقاذ نحو المنزل المشتعل وتبين أن الحريق وقع في الدور الأرضي فيما ألقت العاملة بنفسها من الدور الثاني قبل وصول فرق الإطفاء للموقع ما تسبب بتعرضها لإصابات خطيرة نقلت على أثرها للمستشفى وتوفيت هناك.

وشرعت فرق الإطفاء بإنقاذ المحتجزين وتسليمهم للطوارئ الطبية وتمت السيطرة على الحريق وإصابة أحد ضباط الإطفاء بحروق في اليد.

وباشرت إدارة تحقيقات الحوادث التابعة لقوة الإطفاء العام بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.