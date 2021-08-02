وفاة متسلق الجبال ريك ألين خلال انهيار جليدي بثاني أعلى جبل في العالم

لقي المتسلق الأسكتلندي "ريك ألين" مصرعه عن عمر ناهز 68 عامًا خلال حادث انهيار جليدي أثناء محاولة الوصول لقمة ثاني أعلى جبل في العالم.

ووفقًا لما أفادت به صحيفة "الغارديان"، فإن متسلق الجبال ريك ألين، كان يحاول الوصول لقمة جبل K2 الموجود بقارة آسيا وهو ثاني أعلى جبل في العالم بعد قمة إيفرست ولكنه لقي حتفه في انهيار جليدي حدث في الاتجاه الجنوبي الشرقي للجبل، وذلك أثناء محاولته سلك طريق جديد للوصول للقمة.

وأفادت الصحيفة بأن "ألين" كان يتسلق للوصول لقمة هذا الجبل من أجل جمع التبرعات لصالح مؤسسة Partners الخيرية للتنمية والإغاثة ولكن لم يتمكن من الوصول للقمة وفقد حياته وتم إنقاذ اثنين آخرين كانا متواجدين برفقته في رحلة التسلق أحدهما من النمسا ويُدعى "ستيفن كيك" والمشارك الآخر من إسبانيا ويُدعى "جوردي توساس" واللذين حالفهما الحظ للنجاة دون التعرض لإصابات خطيرة مهددة للحياة.

ونعت مؤسسة Partners الخيرية للتنمية والإغاثة وفاة "ألين" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك وذكرت في بيان: "نعلن مع الحزن الشديد وفاة متسلق الجبال المشهور عالميًا والمخضرم في هذا المجال ريك ألين والذي هو أيضاً صديق رائع لنا وذلك أثناء محاولة الوصول لقمة جبل K2 ثاني أعلى جبل في العالم، وتم إنقاذ شركائه في الرحلة ولكن ألين لقي مصرعه بشجاعة وهو يفعل اكثر شيء يحبه في حياته".

وأرسل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الخيرية تعازيهم لعائلة ألين ووعدوا بإصدار بيان في وقت لاحق عند توافر المزيد من الأخبار حول الحادث وسيتضمن البيان السبل التي ستتبعها المنظمة لتكريم ألين على مجهوداته وكيف سيقومون بترسيخ إرثه.

والجدير بذكره أنه في عام 2018 أشيعت وفاة "ألين" بعد انزلاقه وسقوطه من فوق منحدر جليدي وذلك خلال تسلقه بشكل منفرد جبل "برود بيك" الموجود على الحدود بين الصين وباكستان والذي يبلغ ارتفاعه 8.047 آلاف متر وهذا الجبل يحتل المركز الـ12 في قائمة أعلى الجبال الموجودة على سطح الأرض ولكن تم تحديد موقعه باستخدام طائرة درونز وبالفعل تمكنت قوات الإنقاذ من الذهاب لمكان تواجده وإعادته سالمًا.

لؤلؤة أحمد

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