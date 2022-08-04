وفاة هالك البرازيل بعدما حقن عضلاته بإبرة مميتة لتكبيرها

لقي لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيجاتو، المُلقب بـ" هالك البرازيل – Hulk "، حتفه عن عمر يناهز الـ 55 عامًا بعدما حقن عضلاته بإبرة زيتية خطيرة لتكبيرها وتضخيم حجمها.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن سيجاتو أصيب بنوبة قلبية بعد أن عانى من ضيق في التنفس في 26 يوليو الماضي بعدما حقن عضلاته بإبرة الـ "سنثول - Synthol" للحصول على قوام جسمه الهائل على الرغم من مخاطر استخدامها.

وفاة هالك البرازيل

وقال مويسيس دا كونسيساو، جاره في بلدة ريبيراو بريتو في ساو باولو، لوسائل إعلام محلية في البرازيل: "كانت الساعة حوالي السادسة صباحًا تقريبًا، جاء زاحفًا نحو منزلي، ثم طرق نافذة أمي، وطرق وطرق، ثم استيقظت وقال لي ساعدني، ساعدني لأنني على وشك الموت".

وأشار مويسيس إلى أنه قدم المساعدة لـ سيجاتو ونقله إلى المستشفى، وقال: "ساعدته بالفعل، لم يمت لأنني ركضت بسرعة كبيرة، أخذت السيارة، ذهبت بسرعة كبيرة حتى وصلت إلى المستشفى، ثم شكرني، وقال إنه لولا مساعدتي لكان قد مات في ذلك اليوم".

من جهته قال شقيقه جادسون: "كان شخصًا منعزلًا جدًا، بطريقته الخاصة، شخصًا رائعًا للغاية، ولم يؤذ أحدًا قط، الضرر الوحيد الذي فعله كان لنفسه هو استخدام تلك الأشياء على جسده، ومنها زيت هذا الزيت، السنثول، في جسمه والتي تسببت في قتله”.

هالك البرازيل يحقن نفسه بإبر مميتة

قالت وسائل إعلام برازيلية إن فالدير، الذي كان يعتقد أن الأدوية ستساعده في زيادة حجم عضلاته، أراد زيادة عدد المتابعين له على تيك توك 1.7.

وذكر عدة مرات أمام متابعيه وجمهوره إنه يأخذ الحقن منذ سنوات لتضخيم حجم عضلاته.

واستمر فالدير سيجاتو في أخذ الحقن التي جعلت عضلاته تصل إلى مقاس 23 بوصة، لكنها في ذات الوقت عرضت حياته للخطر بتلف شديد في الأعصاب وخطر البتر.

واعتاد سيجاتو حقن نفسه بعقار الـ"سينثول"، على مدى سنوات، فأصبح يتمتع بعضلات هائلة، وأصبح يشبه إلى حد كبير، البطل في سلسلة أفلام "هالك" أو "العملاق الأخضر" حتى نال لقب "هالك البرازيل".

سبب وفاة هالك البرازيل

لم يتم الإعلان رسميًا عن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام البرازيلي فالدير سيجاتو حتى هذه اللحظة، لكن وسائل إعلام محلية، كشفت أن فالدير سيجاتو كان يستخدم زيت السمسم جنبًا إلى جنب مع مسكنات الألم والكحول، كبديل للستيرويد، وهو ما يمكن أن يسبب سكتات دماغية مميتة وانسداد الشرايين إضافة إلى التهابات شديدة.

إبرة الزيت لتضخيم العضلات

يستخدم عقار السينثول كدواء لزيادة كتلة العضلات، ويتكون من زيت ومسكنات وكحول واليدوكائين، لكن الاستخدام المنتظم لهذا العقار قد يؤدي إلى ضمور في العضلات وتقرحات، وفي الحالات الشديدة قد يتطلب الأمر بتر أحد الأطراف.