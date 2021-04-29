ولادة ثاني أضخم طفلة في بريطانيا.. وزنها 5.8 كغم

أنجبت امرأة بريطانية طفلتها الرضيعة - والتي كان كبيرو لدرجة أن الأطباء اعتقدوا أن لديها توأمًا سريًا حيث بلغ وزنها 13 رطلًا، أي 5.8 كغم.

وكانت الأم "آمبر كمبرلاند" (21 عامًا)، من أستون- أوكسفوردشاير، قد أنجبت ابنتها الأولى "إميليا" في 16 أبريل الجاري، وكان وزنها تحديدًا 12 رطلًا و 14 أونصة أي 5.5 كغم.

وتسببت الطفلة "إميليا" في حدوث تشققات كبيرة في بطن الأمل أثناء الحمل لدرجة أن الأطباء لم يكونوا متأكدين مما إذا كان سيكون هناك طفل ثانٍ مفاجئ أثناء المخاض.

ويُعتقد أن "إميليا" هي ثاني أكبر طفلة ولدت في المملكة المتحدة بعد الرقم القياسي لعام 2012 عند ولادة طفل بوزن 14 رطلاً و 4 أونصات أي 6.5 كغم.

ودخلت الأم "آمبر متأخرًا في فترة المخاض لمدة 24 ساعة حتى نجحت في ولادة الطفلة "إميليا".

قالت "آمبر": "قبل الحمل كان قياسي 12.5 وفي نهاية الحمل لم أكن أستطيع أن أرتدي قياس أقل من 20، أرغب في أن أستعيد وزني السابق".

وتابعت: "اعتقد الأطباء أنهما توأمان أثناء الحمل لأنها كانت كبيرة جدًا، على الرغم من أننا لم نتمكن من رؤية سوى واحدة خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية”.

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