ولادة طفل ضخم بوزن 5.8 كلغ في بريطانيا.. احتاج قابلاتين لإخراجه

أنجبت امرأة بريطانية طفلًا يبلغ وزنه 12 رطلًا و9 أونصات (5.8 كلغ) لدرجة أن عملية الولادة احتاجت طبيبين لإتمامها.

وقالت "آمي سميت" (27 عامًا)، من مقاطعة باكينجهامشير في المملكة المتحدة، أن طفلها "زيك" كان يبلغ طوله 24 بوصة (60 سم) عندما ولد في 25 مارس الماضي.

وعلى سبيل المقارنة، فإن الطفل "زيك" ولد بحجم ووزن طفل يبلغ من العمر شهرين، لأن متوسط طول حديثي الولادة هو 20 بوصة (50 سم) ووزنهم حوالي 3 كلغ.

وقالت "سميت" لصحيفة The Bucks: "لقد كان طفلي كبيرًا جدًا لدرجة أن الأمر استغرق شخصين لإخراجه من جسدي، وسمعت الأطباء والقابلات يقولون بأن هذا الطفل ضخم جدًا جدًا".

وأشارت "آمي" الى أنها اضطرت هي وزوجها إلى التخلي عن ملابس المولود الجديد التي اشتروها لـ"زيك" ففي عمر شهرين، كان يرتدي ملابس لأطفال تتراوح أعمارهم بين ستة وتسعة أشهر.

وتابعت: "كنا نعلم أنه سيكون طفلًا طويل القامة، لأن جميع عمليات المسح أظهرت أنه طويل جدًا، لكن لم يكن لدينا أي فكرة أنه سيكون بهذا الحجم".

يذكر أن هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تجعل بعض الأطفال كبارًا بشكل خاص عند ولادتهم، بما في ذلك الجينات، ومقدار الوزن الذي تكتسبه الأم عندما تكون حاملًا، وكذلك الأم المصابة بداء السكري.

ولا يبدو أن الشهية تفسر حجم "زيك"، حيث قالت "آمي" إنها فقدت شهيتها لأنها كانت حاملًا.

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