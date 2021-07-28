ولادة قط بأربع آذان في أمريكا.. وصاحبته: "ثرثار للغاية"

تبنت سيدة أمريكية قط نادر ولد بأربع آذان بعد أن تم إنقاذه من ورشة لإصلاح السيارات العام الماضي.

وكشفت السيدة "سواتي كوماندوري" (41 عامًا) بأنها قررت تبني القط "أصلان" بعد أن وجدته مع قطط أخرى في ورشة لإصلاح السيارات العام الماضي، عندما كانت تعمل متطوعة مع مجموعة لإنقاذ وتبني الحيوانات.

وقالت "كوماندوري": "تلقيت مكالمة تفيد بإنقاذ 14 قطة صغيرة، وعندما ذهبت لأخذ القطط الجديدة إلى الملجأ، وجدت قطًا صغيرًا بأربع آذان لذا قررت تبينه".

ووفقاً لدراسة أجريت عام 1957 في مجلة Journal of Heredity، وجد الباحثون أن الجين رباعي الأذنين هو جين نادر، وأن لدى القطط ذات الأربع آذان فرصة بنسبة 50 % في نقل هذه السمة إلى ذريتهم.

ونالت آذان "أصلان" الأربع شهرة واسعة وآلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم من أنها تعاني من مشاكل خفيفة في تناول الطعام إلا أنه يعيش حياة طبيعية جدًا.

وقالت "كوماندوري": "إنه قط ثرثار واجتماعي للغاية، يحب الذهاب للتنزه ويصر على تذوق كل شيء، وإذا لم يُعط ما يريد من الطعام فإنه يسرقه ويهرب".

وأضافت: "أنا سعيدة للغاية؛ لأنني حظيت بامتياز الاعتناء به".

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