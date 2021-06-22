ولادة ماعز برأس قرد تثير رُعب أهل مصر...وهذا هو مصيره!

ضجت صفحات التواصل الإجتماعي بصُورة لـ ماعز برأس قرد قيل أنه تم ولادتها في مصر وبالتحديد في محافظة أسيوط.

الصُور المتداولة أُرفقت أيضاً بفيديو للماعز من داخل الحظيرة لقطع الشك حول كُون الصُورة مُعدلة بالفوتوشوب أو حتى إستخدام فلتر في الفيديو. طبيب بيطري مُختص يدعى محمد يوسف أوضح أن ما أصاب الماعز ليس نتيجة كون الذكر في العلاقة قرد، بل أنه تشوه خُلقي يحدث بشكل طبيعي في العادة إلا أنه هذه المرة صادف أن يظهر بشكل وجه القرد.

الطبيب البيطري أضاف أن مثل هذه الحالات لا تتمكن من العيش لفترة طويلة وهو بالفعل ما أصاب الماعز الصغير بعد يومين من ولادته وبحسب بعض المصادر أن والدته خافت من إرضاعه لذلك مات الصغير من قلة الإهتمام والجوع.

سُكان محافظة أسيوط بدورهم ما زالوا يشعرون بالخوف وقيل أن أغلبهم رفض الإقتراب من الماعز الصغير وتقديم العناية له خوفاً من أن يلتهمهم أو يتحول لمخلوق شرس عندما يكبر.

رواد السوشال ميديا بدورهم تداولوا الصُور بشكل كبير ضمن عدة تغريدات كان منها:

"المسكين عنده تشوه خلقي و توفى بعد يومين وحتى امه خافت منه ما رضعته والدراميين سكان القرية بعد خايفين منه عبالهم ب يتحول لوحش وياكلهم البشر مسوين حالهم كيوت وهم ابشع ما خلق الله"

المسكين عنده تشوه خلقي و توفى بعد يومين وحتى امه خافت منه ما رضعته والدراميين سكان القرية بعد خايفين منه عبالهم ب يتحول لوحش وياكلهم البشر مسوين حالهم كيوت وهم ابشع ما خلق الله https://t.co/QI8RHSy4T1 — LEONID Mika Day✨ (@BlackSoul042) June 22, 2021

وتابع أحدهم:

"قروبات الواتس : لم تطع امها فقلبها الله الى قرد لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله"

قروبات الواتس :

لم تطع امها فقلبها الله الى قرد لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله — my eyes are always on you | Baraa is my baby ♫𐤀 (@taekoobfz) June 22, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "شكله في قرد اغتصب معزه وجاء ذا وين حقوق الحيوان عنهم لازم يتحاااااسب هذا القرد الذكر"

شكله في قرد اغتصب معزه وجاء ذا

وين حقوق الحيوان عنهم لازم يتحاااااسب هذا القرد الذكر 😭😭😭😭😭😭 — 𝚑𝚊-𝟸𝟶- (@ha92094162) June 22, 2021

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