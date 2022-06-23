محمد بن سلمان يكسر بروتوكول "مرحبا عسكر" في تركيا

ما تزال الجولة الإقليمية لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت كل من مصر والأردن وتركيا، تحظى باهتمام عربي وعالمي منقطع النظير نظرًا لأهميتها في تنسيق الجهود الدولية اتجاه العديد من القضايا.

وفي ختام جولته الإقليمية، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الأربعاء إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث كان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مراسم استقبال ولي العهد في تركيا

وجرى لـ ولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بعد أن هبطت طائرته في مطار إيسنبوغا، حيث كان في استقباله فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ومسؤولون آخرون.

ورافقت فرقة الخيالة الأمير محمد بن سلمان حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله الرئيس أردوغان عند مدخل المجمع.

وأطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السعودي الأمير محمد بن سلمان، تبعها عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل من الرئيس التركي وولي العهد السعودي وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السعودي.

ولي العهد السعودي يكسر بروتوكول مرحبا عسكر

وكسر الأمير محمد بن سلمان خلال مراسم استقباله "البروتوكول" التركي والذي يردد فيه الضيف كلمة "مرحبا عسكر" أمام الحرس الرئاسي التركي واستبدلها بكلمة "السلام عليكم".

وحظيت تحية "السلام عليكم" لـ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للحرس الرئاسي التركي باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.

كما أرفق النشطاء على موقع التدوين "تويتر" مقطع الفيديو ذاته وقد جرى تعديله بإضافة أغاني سعودية تعبر عن فخرهم واعتزازهم بالخطوة التي قام بها واعتبروها اعتزازًا منه بلغته العربية الأم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عديدة لقادة آخرين رددوا هذه العبارة أثناء استعراض الحرس الرئاسي التركي رفقة إردوغان.

عزف أغنية سعودية في تركيا

أقام الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيفه السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفده المرافق.

وخلال حفل العشاء، عزفت فرقة موسيقية تركية أغنية "هذا السعودي فوق" أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث كان يجلس على مائدة العشاء برفقة الرئيس التركي.

وتفاعل النشطاء مع مقطع فيديو يُظهر الفرقة الموسيقية التركية وهي تغني "هذا السعودي فوق فوق" خلال مأدبة العشاء وهو ما اعتبره النشطاء خطوة إيجابية في تحسن العلاقات السعودية التركية التي شهدت توترًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.