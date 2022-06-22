عناق حار يجمع ولي العهد السعودي والأمير الحسين بن عبدالله

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مع مقطع فيديو يوثق العناق الحار الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونظيره الأردني الأمير الحسين بن عبدالله.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول اللحظة التي نزل بها الأمير محمد بن سلمان من الطائرة واستقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني له بحفاوة واهتمام قبل أن يتقدم الأمير الحسين بن عبدالله نحوه لإلقاء التحية عليه والترحيب به.

وأثارت الطريقة التي حيا فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لنظيره الأردني تفاعلًا لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والأردن.

وعلق أحد المغردين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قائلًا: "لقطة تختصر ما في الصدور بين الشعبين"، فيما قال آخر: "تخاوى طويق مع رم وتخاوت حائل وشيحان..جسد واحد توحدنا وغلاكم شيد عماده".

وأرفق عدد من النشطاء مقطع الفيديو الذي يوثق العناق الحار الذي جمع ولي العهد السعودي بالأمير الحسين بن عبدالله مع أغنية "أنت ملك" للنجم العراقي ماجد المهندس.

وعبر وسم "#محمد_بن_سلمان_في_الأردن" ثمّن المغردون الأردنيون زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي يحل فيها ضيفًا على بلده الثاني الأردن.

وأكد النشطاء بأن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية وعلى تجسيد وتكريس لخصوصية وتميز العلاقات السعودية الأردنية التي كانت على الدوام أنموذجًا في العلاقات العربية التي صمدت وتعززت وتطورت وارتقت طوال عقود طويلة.

كما تابع النشطاء تفاصيل زيارة ولي العهد للأردن لحظة بلحظة، وأبدوا اهتمامهم بمعرفة تفاصيل القلادة التي منحها الملك عبدالله لضيفه الأمير محمد بن سلمان.

وتناقل النشطاء صورًا للحظة التي تقلد بها الأمير محمد بن سلمان وسام الحسين بن علي متسائلين عن الرمزية المتعلقة به وسبب تسميته بهذا الاسم ومن هو الشخص الذي يمتلك الصلاحية في منح هذا الوسام.

قلادة الحسين بن علي

أطلق الملك عبد الله الأول بن الحسين قلادة الحسين بن علي في 22 يونيو 1949.

تُعد قلادة الحسين بن علي أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية.

يتم منح قلادة الحسين بن علي للملوك والأمراء ورؤساء الدول الذين تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع صاحب الجلالة الملك المعظم.

يتم منح قلادة الحسين بن علي لمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات في الدولة الأردنية.

يتم منح قلادة الحسين بن علي للمتميزين في مجال المساعدات المعنوية أو التطوع في خدمة الجماهير.

سبب تسمية قلادة الحسين بن علي

سُمي وسام الحسين بن علي أو قلادة الحسين بن علي نِسبة إلى شريف مكة الملك الحسين بن علي الهاشمي مفجّر الثورة العربية الكبرى هو أعلى مرتبة من ألقاب الفروسية في المملكة الأردنية الهاشمية.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يصل الأردن

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان مساء أمس، الثلاثاء 21 يونيو 2022، في زيارة رسمية التقى فيها الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود بشأنها.

وجرت لولي العهد السعودي لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقى السلامين الملكي السعودي والملكي الأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحيّة للضيف.

ورافقت طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها أجواء المملكة الأردنية الهاشمية، طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به.