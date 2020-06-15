يبلغ طول ضلعها 9 ملم.. نحات تركي يصنع شطرنج لا متناهية الصغر في 6 أشهر

نجح النحات التركي "نجاتي قورقماز" من إنجاز رقعة شطرنج صغيرة يبلغ طول ضلعها 9 ملم، مع حجارتها، في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأشار "قورقماز" الى أنه سيقدم طلبًا إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لتسجيل عمله كأصغر طقم شطرنج قابل للاستخدام في العالم.

​

وأكد "قورقماز" بأن الرقم القياسي في هذا المجال لفنان في الولايات المتحدة، أنجز رقعة شطرنج طول ضلعها 15.5 ملم.

كما لفت إلى أنه يمكن اللعب بها عبر استخدام أعواد خاصة.

​

وسبق أن أنجز "قورقماز"، الذي اشتهر بنحت أعمال صغيرة جدًا، ما يصعب فعله، وهو صناعة تمثال لطبيب على رأس إبرة حقن، طوله مليمتران، تقديراً لتضحيات الأطباء في مواجهة جائحة "كورونا".

وفي 2017، نجح "قورقماز" في خط أشهر 25 لوحة تركية على نصف حبة عدس، وإعداد كتيب صغير منها بحجم سنتيمتر مربع واحد.

​

​

​

لمزيد من اختيار المحرر: